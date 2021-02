Diakonissalaitoksen kuntoutuksessa kiintiöpakolainen kertoo tarinan ja sitten pyritään parantamaan elämänlaatua

Osa Suomeen tulevista kiintiöpakolaisista tarvitsee kuntoutusta fyysisiin ja psyykkisiin ongelmiin.

Suomeen saapuu tänäkin vuonna noin tuhat kiintiöpakolaista, ja osa heistä tarvitsee kuntoutusta pakolaisuuden aiheuttamista traumoista.

Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian keskuksessa on toiminut kolmen vuoden ajan Sotatraumatisoituneiden kuntoutus -hanke, jossa kuuden erityisosaajan moniammatillinen työryhmä on tehnyt eri puolilla Suomea asuville kiintiöpakolaisille hoidontarpeen arviointia sekä kunkin tilanteeseen sopivia kuntoutussuunnitelmia. Hanketta on rahoittanut 2018-2021 EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Sotatraumojen kuntoutuksessa pakolainen kertoo tarinansa ja sitten pyritään löytämään keinoja, jotka mahdollistaisivat hänen elämänlaatunsa parantumisen.

– Pakolaisten traumaperäisten ongelmien hoito vaatii tietoa mm. pakolaisuudesta, koska heille tyypillisiä tilanteita ei löydy kantaväestöstä, projektipäällikkö Mari Tikkanen muistuttaa.

Traumatisoituneen siirtyessä oman kuntansa palveluiden piiriin vaihdos pyritään tekemään ”saattaen”. Sotatraumoihin erikoistunut fysioterapeutti on ohjannut kunnassa toimivan fysioterapeutin alkuun. Psykiatrian erikoislääkäri, toimintaterapeutti sekä palveluohjaaja ovat puolestaan auttaneet kollegoitaan kunnissa.

Vuonna 2021 Suomi on sitoutunut ottamaan vastaan 1050 kiintiöpakolaista. Vuonna 2020 määrä oli 850.