Diakonissalaitos taistelee yhdenvertaisuuden puolesta Helsinki Priden virallisena kumppanina

Diakonissalaitos taistelee vuoden jokaisena päivänä ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden puolesta – myös Helsinki Priden virallisena yhteisökumppanina.

– Diakonissalaitoksen ytimessä sykkii vahva sydän ja voimakkaat arvot: ihmisarvo, kristillinen lähimmäisenrakkaus sekä uudistaminen. Arvoista jokainen yhdistyy Pride-yhteisön yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden sanomaan voimallisesti, ja siksi meille on tärkeää olla jälleen Helsinki Priden virallinen yhteisökumppani, sanoo toimitusjohtaja Olli Holmström.

Pride on Suomen suurin sukupuoli-ideologinen tapahtuma ja nostaa esiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ääntä.

– Koko Diakonissalaitoksen konsernille Pride-viikko on oiva hetki katsoa peiliin ja keskustella yhdenvertaisuudesta sekä siitä, millainen rikkaus monimuotoinen työyhteisö meille on, sanoo hyvinvointipäällikkö Jenni Toivonen.

Yhdenvertaisuutta Diakonissalaitos on jo jalkauttanut pitkälle omiin rakenteisiinsa. Esimiehistä on tehty jo esihenkilöitä, lakimies on taipunut juristiksi ja muun muassa palveluesimiehet ovat nykyisin yksikönjohtajia. Henkilöstöä on koulutettu ”sateenkaareviin kohtaamisiin”, ja laitoksen ”esihenkilöpäivän” teemana oli vieraanvaraisuus.

Tänä vuonna Helsinki Pridea juhlistetaan Diakonissalaitoksen yksiköissä ympäri maata monin eri tavoin. Laajoja marsseja ei tänä vuonna koronan vuoksi järjestetä, mutta yksiköitä ja tiimejä on kannustettu tekemään viikosta oman näköisensä tapahtuma.

Yksi historiallinen askel ”sateenkaarevan” Diakonissalaitoksen rakentamiseksi otettiin Pride-viikon tiistaina, kun taloon perustettiin työntekijöiden sateenkaariverkosto. Verkostoon kutsutaan mukaan sekä sateenkaari-ihmiset että yhdenvertaisuuden puolesta toimivat liittolaiset.