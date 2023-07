Disney myöntää: Kuvat uudesta ”Lumikista” ovat aitoja

Se näytti liian nololta ollakseen totta – ja Disney kiisti, että julkisuuteen vuodetut kuvat tulevasta Lumikki-elokuvasta olisivat aitoja. Nyt viihdejätti on kuitenkin myöntänyt, että kuvat ovat todellakin elokuvasta.

Daily Mail -lehden ensin julkaisemat kuvat herättivät viime viikolla laajalti irvailua. Monet pitivät kuvia vitsinä ja poliittisen korrektiuden pilkkana.

”Lumikki ja seitsemän… poliittisesti korrektia kumppania?” oli brittilehden vitsaileva otsikko.

EXCLUSIVE Snow White and the Seven… Politically-Correct Companions? https://t.co/gOantUJDEQ pic.twitter.com/Gn8NpFIEKP — Daily Mail US (@DailyMail) July 14, 2023

Kuvissa on Lumikin näyttelijän korvike – nainen, joka on peräisin jostain kolmannen maailman maasta. ”Seitsemän kääpiötä” eivät näytä olevan lainkaan kääpiöitä vaan normaalipituisia – yhtä lukuun ottamatta. Useat heistä ovat afrikkalaisia ja yksi heistä on jopa afrikkalainen nainen.

Miljardförlust för Disneys PK-filmer: Woke-fiaskot. Nöjesjätten tvingas sparka 7.000 anställda. https://t.co/lzHGU8LBVe — Fria Tider (@friatider) June 26, 2023

Tämän jälkeen Disneyn edustaja esiintyi Daily Beast -lehdessä väittäen, että kuvat olivat ”väärennettyjä eivätkä peräisin tuotannostamme”.

Nyt Disney on kuitenkin muuttanut mieltään ja myöntänyt samalle lehdelle, että kuvat ovat todellakin Lumikin kuvauksista, mutta ne eivät ole ”virallisia” kuvia, New York Post kertoo.

Viime vuonna Disney totesi, että se ”neuvotteli lyhytkasvuisten yhteisön jäsenten kanssa” välttääkseen ”vahvistamasta stereotypioita” vuoden 1937 klassikkosarjakuvasta. Se selitti, että kääpiöt voitaisiin korvata ”maagisilla olennoilla”, jotta kukaan ei olisi ”vaarassa tulla loukatuksi”.

Uusi Lumikki on tarkoitus julkaista ensi vuonna.

Lähde: Fria Tider