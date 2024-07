Disney-paljastus: LGBTQ-sisältöä ei poisteta lainkaan – drag queenit ovat vääjäämättä tulossa Disney-huvipuistoihin

Keskiviikkona julkaistussa videossa, joka on osa meneillään olevaa sarjaa, O’Keefe Media Groupin (OMG) peitetehtävissä toimiva työntekijä nauhoitti salaa Disneyn luovan markkinoinnin johtajan Amit ”Genie” Gurnania, joka itse toimii aktiivisena drag queenina. Videolla Gurnani näyttää sanovan, että ”hän haluaisi lisää LGBTQ-sisältöä lapsille ja drag queenejä Disneylandiin”.

”Halveksin sellaisia ihmisiä, jotka haluavat syyttää Disneytä lasten groomailusta. Mutta haluan myös, että lapset näkevät LGBTQ-sisältöä. Oletko samaa mieltä siitä?” toimittaja kysyi.

”Totta kai. Se on sanomattakin selvää”, Gurnani ilmeisesti vastasi.

Myöhemmin toimittaja kysyi: ”Tulemmeko näkemään vielä drag queeniä Disneylandissa? Aiotko tehdä niin?”

”Voi, mielelläni”, Gurnani näytti sanovan. ”Olen varma, että se tulee tapahtumaan jossain vaiheessa.”

Gurnani näytti myös kumoavan Disneyn toimitusjohtajan Bob Igerin väitteen, jonka mukaan yhtiö aikoo vähentää LGBTQ-sisältöä.

”Bob Iger ei ole poistamassa LGBTQ-sisältöä lainkaan”, hän näytti sanovan.

BREAKING: ‘It’s the unspoken thing for children to see LGBTQ content,’ says Walt Disney’s Creative Marketing Director, Drag Queen Amit ”Genie” Gurnani (@WishForGenie), into OMG’s hidden camera.

Gurnani adds, ”I’d love to get a drag queen at Disneyland,” furthering, “I’m sure… pic.twitter.com/XSiYmJvjiy

— James O’Keefe (@JamesOKeefeIII) July 3, 2024