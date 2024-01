Down syndroomainen pääsi aluehallintoon Espanjassa

Mikä voisi mennä pieleen, kun kehitysvammainen laitetaan yhteiskunnassa valta-asemaan?

Espanjassa tehtiin historiaa, kun ensimmäistä kertaa Down syndroomainen äänestettiin aluehallintoon Valencian kaupungissa. Lievästi kehitysvammainen Mar Galcerán on nyt politiikassa mukana päättämässä valencialaisten asioista Kansanpuolueen riveissä.

”Tämä oli odottamatonta. Yhteiskunta on alkanut näkemään, että Down syndroomaisilla on paljon annettavanaan, mutta tie on vielä pitkä,” Galcerán kommentoi.

Espanjan Down syndroomaisten järjestö Down España otti uutisen Galceránin saavutuksesta ilolla vastaan ja sanoi tämän olevan ”Valtava askel ja esimerkki todellisesta inklusiivisuudesta.”

Espanjassa on tosin asetettu jo aiemmin lievästi kehitysvammainen päättävään asemaan, kun myös Down syndroomainen Ángela Bachiller pääsi kaupunginvaltuustoon Valladolidissa jo vuonna 2013.

Lähde: The Guardian