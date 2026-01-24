DR: Valkoinen talo julkaisi kuvan Trumpista ja pingviinistä Grönlannissa

”Syleile pingviiniä”.
Valkoisen talon virallisella Instagram-tilillä ja X-viestialustalla julkaistiin tekoälyn luoma kuva, joka ilmeisesti esittää Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia, joka kävelee rinnakkain pingviinin kanssa lumisessa maisemassa Grönlannin lippua kohden.
Yhdessä siivessä pingviini kantaa Yhdysvaltain lippua.
”Embrace the penguin” kuuluu kuvatekstissä, mikä suoraan käännettynä suomeksi tarkoittaa ”halaa pingviiniä”.
Tanskalainen yleisradio DR:n artikkeli: ”On epäselvää, tiedostaako Valkoinen talo, että Grönlannissa ei ole pingviinejä.”
Täällä otetaan hieman liian vakavasti nää valkoisen talon tai Trumpin viestit jossain somessa, pääosin kyse taitaa olla sarkasmista tai vinoilusta jollekin.
Onko se sitten järkevää heiltä niin se on toinen asia.