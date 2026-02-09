Drag queen harrasti seksiä koiran kanssa ja kuoli – syyksi epäillään allergista reaktiota

Kuolinsyytutkija epäilee miehen peräsuolesta löytyneen koiran sperman aiheuttaneen tälle tappavan allergisen reaktion.

Iso-Britanniassa televisiossakin esiintynyt drag queen, Darren Meah-Moore, oli löydetty kuolleena syrjäiseltä kujalta Cardiffissa läheltä puistoa, missä tämä oli käynyt harrastamassa seksiä miehen ja hänen koiransa kanssa.

Meah-Mooren ruumis oli lojunut pahvilaatikkokasan alla, mutta kuolinsyytutkijat sulkivat pois henkirikoksen mahdollisuuden.

Koiran omistanutta miestä oli kuulusteltu alkuun henkirikoksesta epäiltynä, jolloin hän oli kertonut tulleensa tapaamaan Meah-Moorea harrastaakseen seksiä tämän kanssa, ja tuoneensa koiransa mukanaan.

”Koska se oli yksimielistä ja toivottua, annoin hänen tehdä mitä tämä [Meah-Moore] halusi. En ollut koskaan nähnyt mitään vastaavaa [seksiä koiran kanssa]. Olisin voinut lopettaa sen ja minun olisi pitänytkin, mutta en tehnyt niin,” nimettömäksi jäänyt mies oli kertonut.

Kuolinsyytutkija David Regan sanoi Meah-Mooren kuoleman mahdollisesti johtuneen hänen oltua koirille allerginen, ja että koiran siemenneste tämän peräsuolessa olisi johtanut sydämen rytmihäiriöitä aiheuttavaan allergiseen reaktioon. Meah-Mooresta olikin löydetty ihmisen ja ”ei-ihmisen” siemennestettä.

Vaikka Meah-Moore käyttikin koiraa seksuaalisesti hyväkseen ja hänet on tuomittu alle 16-vuotiaan pojan raiskaamisesta, hänelle on annettu siltikin kunnianosoituksia hänen perheensä ja aviomiehensä toimesta sanoen:

”Darren oli rakastava aviomies, poika, veli, setä ja ystävä. Hänessä oli aina elämää ja sielua, meni hän sitten minne tahansa. Hän oli sosiaalinen perhonen. Hän varmisti aina, että hänellä on aikaa muille, eikä hän koskaan tuominnut ketään. Hän on Cardiffin homoyhteisön sydämissä.”

Lähde: Express

