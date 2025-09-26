Eduskunnan turvatoimiin kiristyksiä – kansanedustajalle määrätty turvahenkilö voisi kantaa asetta

Eduskunnan turvatoimien kiristämistä koskeva lakialoite on julkaistu. Ehdotuksessa eduskunnalle halutaan muun muassa aiempaa laajempia toimivaltuuksia puuttua droonien kulkuun.

Lisäksi kansanedustajalle tai eduskunnan vieraalle voitaisiin ehdotuksen mukaan jatkossa määrätä turvahenkilö, jonka asettaa eduskunnan turvallisuusjohtaja.

Myös turvahenkilön voimankäyttövälivalikoimaa halutaan laajentaa. Jatkossa turvahenkilö voisi käyttää etälamautinta, projektiililaukaisinta ja tietyin ehdoin ampuma-asetta.

Projektiililaukaisin on lamautusase, jolla laukaistaan osumasta hajoavia projektiileja. Näitä kutsutaan usein kumi- tai muoviluodeiksi, mutta projektiileja valmistetaan useista eri materiaaleista. Ammuksen ei ole tarkoitus lävistää ihoa, mutta lähietäisyydeltä tämä on mahdollista.

Paineilma-aseen tarkoitus on lamauttaa tuottamalla kipua ilman vakavien vammojen tai kuoleman aiheuttamista. Maailmalla tunnetaan kuitenkin tapauksia, joissa paineilma-ase on aiheuttanut ihmisen kuoleman.

Ehdotuksen ovat allekirjoittaneet kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajat.

Asiasta kertoi aiemmin Verkkouutiset.

Droonin kulkuun puututtava nopeasti

Uusia muutoksia turvatoimilakiin perustellaan sillä, ettei voimassa olevassa laissa ole säännöksiä toimivallasta henkilön koskemattomuuden suojaamistehtävissä. Myöskään droonien kulkuun puuttumisesta ei ole säädetty nykyisessä turvatoimilaissa.

Lakiehdotuksen mukaan mahdollisessa uhkatilanteessa olisi kyettävä puuttumaan droonin kulkuun tarvittaessa nopeasti. Toisen viranomaisen apuun turvautumisen nähdään olevan tilanteessa mahdollisesti liian hidas ja riittämätön toimi.

– Nykyaikaisessa turvallisuusympäristössä ei voida sulkea pois miehittämättömän ilma-aluksen mahdollista käyttöä eduskunnan järjestystä ja turvallisuutta vaarantavalla tavalla, lakiehdotuksessa sanotaan.

Liikenne- ja viestintävirasto voi ilmailulain nojalla kieltää miehittämättömällä ilma-aluksella eli droonilla harjoitettavan toiminnan tai rajoittaa sitä välttämättömästä syystä muun muassa valtion johtamisen kannalta tärkeiden kohteiden ja alueiden yläpuolella.

Uusi laki korvaisi nykyisin voimassa oleva eduskunnan turvatoimilain vuodelta 2008. Lakialoite on laadittu eduskunnan turvatoimia selvittäneen työryhmän mietinnön pohjalta.

Ehdotuksen mukaan laki tulisi voimaan ensi vuoden alussa.

STT