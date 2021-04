Eduskunta pidätti pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin virasta tutkinnan ajaksi

Tarkastusviraston toiminnasta tehdään parhaillaan selvityksiä sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtaja Tytti Yli-Viikari on eduskunnan kansliatoimikunnan päätöksestä pidätetty viralta keskusrikospoliisin käynnissä olevan esitutkinnan ajaksi. Tarkastusviraston pääjohtajan sijaisena toimii johtaja Matti Okko.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on omana ratkaisunaan päättänyt pidättää johtaja Mikko Koirasen virantoimituksesta mahdollisen rikossyytteen ja sen edellyttämän esitutkinnan ajaksi.

Tarkastusviraston toiminnasta tehdään parhaillaan selvityksiä sekä sisäisesti että ulkoisesti. Tarkastusvaliokunta selvittää tarkastusviraston sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa tarkastusviraston taloudenhoidossa.

Eduskunnan tilintarkastajat ovat käynnistäneet ylimmän johdon edustus-, matka- ja hankintakuluista erityistilintarkastuksen, jonka on määrä valmistua huhtikuun loppuun mennessä.

Lisäksi tarkastusvirastossa arvioidaan kustannustehokkuutta eri toiminnoissa sekä kokemuksia organisaatiomallista.

– Julkinen ja avoin keskustelu on tärkeää. On selvää, että toimintatavat on arvioitava huolella ja toimintaa parannettava, Okko sanoo.

Okko kertoo, että yleinen keskustelu on kohdistunut pariin yksittäiseen tarkastukseen eikä anna tasapainoista kokonaiskuvaa VTV:n tarkastustoiminnasta. Kaikkia hallinnonaloja tarkastetaan nytkin säännöllisesti.