Egyptiläinen gynekologi raiskasi potilaansa tutkimustuolissa

Oikeus ei uskonut lääkärin väitteitä ”vastavuoroisesta suhteesta”, vaan katsoi teon olleen väkivaltainen raiskaus.

Tukholman Östermalmilla lokakuun 20. päivänä viime vuonna nelikymppinen, naimisissa oleva nainen hakeutui hoitoon gynekologin vastaanotolle kuukautisiin liittyvien oireiden vuoksi.

Nainen, jolla on ulkomaalaistaustaa, oli asioinut samalla klinikalla aiemminkin — kerran ystävänsä kanssa ja toisen kerran lastensa seurassa.

Hyökkäys tutkimustuolissa

Tällä kertaa hän oli yksin. Tutkimustuolissa istuessaan lääkäri Abdel‑Gawad Samak hyökkäsi yllättäen ja pakotti naisen seksuaaliseen tekoon. Nainen yritti vastustaa ja työntää lääkärin pois, mutta tämä piti häntä väkisin aloillaan ja jatkoi hyökkäystään. Lääkäri puhui tilanteen aikana arabiaksi, kieltä jota nainen ei ymmärtänyt.

Heti päästyään ulos vastaanotolta nainen soitti hätänumeroon. Poliisi ehti paikalle nopeasti ja pystyi turvaamaan tekniset todisteet.

Samak otettiin kiinni saman iltapäivän aikana ja hänet määrättiin tutkintavankeuteen muutamaa päivää myöhemmin — ja hän on pysynyt vangittuna siitä lähtien.

35 vuotta Ruotsissa – mutta ei ymmärrä kieltä

Vaikka Samak on työskennellyt Ruotsissa lääkärinä 35 vuotta, poliisi huomasi kuulusteluissa, ettei hän ymmärtänyt ruotsia edes oikeuksiensa lukemisen verran. Kaikki kuulustelut ja oikeudenkäynti jouduttiin siksi hoitamaan arabiankielisen, Egyptin murteen hallitsevan tulkin avulla.

Kuulusteluissa Samak myönsi seksuaalisen kontaktin, mutta väitti sen olleen ”vastavuoroista”. Hän ei ollut kysynyt naiselta suostumusta, mutta piti sitä omien sanojensa mukaan ”tarpeettomana”.

Hän väitti myös, että nainen olisi ollut hänen rakastajattarensa eikä potilas. Oikeus ei pitänyt selitystä uskottavana — erityisesti siksi, että Samak kirjoitti naiselle reseptin vastaanottokäynnin yhteydessä.

Tuomioistuimen mukaan lääkärin kertomus oli niin epäuskottava, ettei sille voitu antaa mitään painoarvoa.

Egyptistä lähtöisin oleva, 1980‑luvulla Ruotsin kansalaisuuden saanut Samak tuomittiin nyt kolmen ja puolen vuoden vankeuteen raiskauksesta.

Lue lisää aiheesta:

