Egyptiläinen virkamies uhkaa lähettää miljoona palestiinalaista Eurooppaan

Egyptin mahdollisesta palestiinalaispakolaiskriisistä voi tulla nopeasti eurooppalainen pakolaiskriisi.

Financial Timesin raportissa kerrotaan yksityiskohtaisesti Egyptin hallituksen kasvavasta pelosta mahdollisen massiivisen pakolaiskriisin edessä. Eräs nimeltä mainitsematon virkamies kertoi sanoneensa, että hän lähettäisi miljoona palestiinalaispakolaista Eurooppaan, jos heidät pakotettaisiin pois Gazasta.

Financial Timesin mukaan korkea-arvoinen egyptiläinen virkamies kertoi eurooppalaiselle kollegalleen: ”Haluatteko, että otamme miljoona ihmistä? No, minä aion lähettää heidät Eurooppaan. Välitätte ihmisoikeuksista niin paljon – siis ottakaa heidät.”

Israelin Gazan pommituksista voi tulla vakava ongelma Euroopalle, kun sadattuhannet palestiinalaiset pakenevat etelään.

Myös muissa naapurina olevissa arabivaltioissa, kuten Jordaniassa, on jo huomattavia määriä palestiinalaispakolaisia, ja nämä kieltäytyvät ottamasta vastaan lisää uusia pakolaisia.

”Luulen, että tietyt tavanomaiset epäillyt yrittävät luoda ongelmia paikan päällä. Se on punainen lanka”, Jordanian kuningas Abdullah II sanoi toimittajille.

”Jordaniassa ei ole pakolaisia eikä Egyptissä”, hän sanoi.

Uutinen tulee samaan aikaan, kun presidentti Joe Biden varoittaa, että Israelin ei pitäisi miehittää Gazan kaistaa, mikä loisi vakavia esteitä Yhdysvaltojen lähes ehdottomalle tuelle Israelille. Biden sanoi ”60 Minutes” -ohjelmassa, että se olisi ”vakava virhe”. YK on jo syyttänyt Israelia kansainvälisen oikeuden rikkomisesta pommituksillaan ja Gazan piirityksellään, joka katkaisi ruoan, veden ja sähkön 2,2 miljoonalta palestiinalaiselta asukkaalta.

Länsimaiset viranomaiset kehottavat parhaillaan Egyptiä sallimaan palestiinalaisten rajanylityksen Rafahin rajanylityspaikan kautta. Egypti kuitenkin vastustaa sitä, ja sen diplomaatit ovat ilmoittaneet, että se toimittaa apua, mutta ei ota vastaan merkittävää määrää palestiinalaisia. Ensinnäkin on olemassa huoli siitä, että Israel ajaa pakolaiset pois maastaan laajentuakseen Gazaan ja miehittääkseen sen. Taloudellisesta kriisistä kärsivä maa pelkää kuitenkin myös sisäistä epävakautta, jota palestiinalaisten maastamuutto saattaisi tuoda Egyptiin, jota on leimannut poliittinen epävakaus ja terrori-iskut. ISIS toimii jo Siinain autiomaassa, joka on Egyptiä ja Gazaa yhdistävä alue.

Israelin odotettu maahyökkäys ei ole vielä edes tapahtunut, mutta Gazan humanitaarinen tilanne on jo nyt katastrofaalinen. Hamasin isku Israeliin johti 1 400 ihmisen kuolemaan, mutta Gazan jatkuvat pommitukset ovat ajaneet satojatuhansia ihmisiä kotiseudultaan, tappaneet 2 750 ihmistä ja haavoittaneet yli 10 000:ta. Gazasta puuttuu lääkintätarvikkeita, sähköä ja riittävästi sairaalasänkyjä haavoittuneiden jatkuvalle virralle.

”Palestiinalaispakolaisilla ei ehkä ole mitään mihin palata”

Israel on määrännyt kaikki Gazan pohjoisosan asukkaat lähtemään Gazan eteläosaan. Financial Timesin mukaan Egypti epäilee, että pääministeri Benjamin Netanjahu toivoo heidän häätävän asukkaat Egyptiin, minkä Israelin hallitus kiistää.

Egyptin valtion tiedotusvälineet ovat sanoneet, että tällainen Gazan asukkaiden häätäminen ”lopettaisi unelman palestiinalaisvaltiosta” ja vapauttaisi Israelin oikeudellisista velvollisuuksistaan miehittäjänä.

Myös International Crisis Groupin analyytikko Michael Wahid Hanna käsitteli palestiinalaispakolaisten maastapakoa koskevia pelkoja todeten: ”Kuinka monta ja kuinka kauan? Ja vaikka kyse olisi tilapäisestä humanitaarisesta suojelusta, Israelin hyökkäyksen jälkeen palestiinalaisilla ei ehkä ole mitään, mihin palata. Tai ehkä Israel ei anna heidän palata.”

Financial Timesin mukaan ”Hanna totesi, että aiemmat palestiinalaisten siirtymiset olivat muuttuneet pysyviksi. Palestiinalaispakolaiset Libanonissa ja Jordaniassa ovat viettäneet näissä maissa vuosikymmeniä ilman mitään mahdollisuuksia palata kyliin ja kaupunkeihin.”

Lähi-idän eri maissa on jo 5 miljoonaa palestiinalaispakolaista, jotka ovat viettäneet vuosikymmeniä poissa Israelin nyt miehittämistä kylistä.

Lähde: Remix