Eurooppa Maahanmuutto Rikos

Egyptiläismies yritti raiskata 14-vuotiaan italialaispojan kadulla keskellä päivää

29.12.2025 11:18
Kuvituskuva: Kansalainen

Oletettavasti alaikäinen poika herätti maahantunkeutujamiehessä ”seksuaalisen hätätilan.”

Turvapaikkaturisti Egyptistä on vangittu Italiassa epäiltynä seksuaalisesta väkivallasta 14-vuotiasta poikaa kohtaan keskellä päivää tämän kävellessä kotiin koulusta.

Alaikäinen oli noussut bussista ja kävellyt kotiaan kohti, kun maahanmuuttajamies oli lähestynyt tätä. Mies oli valinnut pojan kohteekseen jo bussissa valvontakameramateriaalin perusteella, ja seurannut tätä hänen noustua kyydistä.

Epäilty oli yrittänyt aloittaa keskustelua pojan kanssa, joka oli viisaasti jättänyt miehen huomiotta ja yrittänyt kävellä pois paikalta. Egyptiläinen oli tällöin napannut pojasta takaapäin kiinni, repinyt tältä vaatteet päältä ja tehnyt hänelle seksuaalista väkivaltaa. Alaston poika oli onnistunut pakenemaan ja juoksi paikalliseen jäätelöbaariin hakemaan apua. Henkilökunta olikin soittanut poliisille.

Poliisi sai epäillyn pian kiinni. Tuomari oli esitutkinnan kuulemisessa hyväksynyt syyttäjän vaatimuksen miehen vangitsemisesta oikeudenkäynnin odotuksen ajaksi. 25-vuotias epäilty on asetettu syytteeseen seksuaalisesta väkivallasta alaikäistä kohtaan. Egyptiläisestä on vähän tietoa siitä, milloin ja miten hän saapui Eurooppaan. Hänellä on kuitenkin jo ennestään rikosrekisteri vähäisistä rikkomuksista.

Lähde: Remix News

Kauko Aalto

Miksi tåtå mislimia ei vedetty köyden jatkeeksi.

