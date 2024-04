Ehdokashaastattelussa Kristo Killström, SML

Kansalainen haastattelee europarlamenttivaaliehdokkaita: Kristo Killström, Sinmusta Liike

Olet 24-vuotias mies Hämeenlinnasta. Mitä teet työksesi/opiskelet ja miten vietät vapaa-aikaasi?

Aloitan uudet opinnot tulevana syksynä. Harrastan paljon liikuntaa ja lukemista. Vapaa-aikaa kuluu myös puoluetoimintaan ja kansallismieliseen aktivismiin.

Millainen on poliittinen taustasi ja miten vaikutat nykyisin puolueesi sisällä?

Olen suhteellisen uusi kansallismielisissä piireissä sekä politiikassa ylipäätänsä. Nuorempana olin täysin epäpoliittinen. Maailman ja Suomen tapahtumat olivat silloin yhdentekeviä, en tiedostanut enkä ymmärtänyt juuri mitään. Oma niin sanottu poliittinen herääminen tapahtui vuonna 2020 korona pandemian aikana. Siinä vihan, hysterian ja pelon ilmapiirissä oli täysinmahdotonta välttää politiikkaa. Ymmärsin silloin ensimmäistä kertaa liberaalinyhteiskunnan totaalisuuden. Ajauduin siis politiikan maailmaan hieman vasten tahtoani. En kuitenkaan pidä sitä huonona asiana, päinvastoin.

Muutama vuosi “heräämiseni” jälkeen päädyin Sinimustaan Liikkeeseen. Olen sen jälkeen osallistunut poliittiseen toimintaan aktiivisesti sekä pyrkinyt konkretisoimaan omaa maailmankatsomustani. Vaikutan aktiivisesti Sinimustan Liikkeen Hämeen piirissä.

Millainen Eurooppa on/olisi sinun Eurooppasi?

Euroopassani kolmas vaihtoehto asettuu Washingtonin ja Moskovan väliin. Tämä kolmas vaihtoehto ei ole globaali, liberaali, materialistinen, eikä itsesäälinen. Se on paikallinen, perinteinen, hengellinen, ja ylpeä. Eurooppani on vahvojen kansallisvaltioiden yhteisö, jossa jokaisella kansalla on vapaus asua omassa kotimaassaan nyt ja tulevaisuudessa. Heitä ei tulla korvaamaan ulkopuolisilla kansoilla. Euroopassani ei ole ylikansallista hallintoa, joka toimisi kansallisvaltioiden intressejä vastaan. Mahdollinen yhteistyö pysyisi puolustuksessa ja kaupankäynnissä.

Puolueesi haluaa Suomen eroavan Euroopan Unionista. Pidätkö siitä huolimatta tärkeänä pyrkiä EU:n päätöksentekoelimiin?

En näe mitään syytä olla osallistumatta EU:n toimintaan siinä määrin missä pystymme, vaikka mahdollisuutemme vaikuttaa tuntuvatkin usein olemattomilta. Hallitseva järjestelmä on meitä kohtaan vihamielinen, mutta se ei ole mikään syy jäädä kotiin jurnuttamaan. EU on rakenteeltaan elitistinen. Sen johtoon pääsevät ainoastaan he, jotka ovat ideologisesti ja poliittisesti täysin sitoutuneita. Hallitseva managerien kasti joka säätää lakeja Brysselissä on siis luonteeltaan liberaali ja ylikansallinen.

Kaikki lakiuudistukset tulevat heijastamaan tätä luonnetta. Tässä kohtaa kansallismielinen europarlamentaarikko toimii kapulana Brysselin rattaissa. Hän tulee antamaan tärkeää tietoa kotikentälle EU:n toiminnasta sekä aktiivisesti hankaloittamaan sen päätöksenteko prosessia. Mikäli kansallismielinen rintama Brysselissä onnistuu tehtävässään, EU:n eliitti joutuu käyttämään yhä kovempia keinoja saavuttaakseen päämääränsä. Tämä on positiivista, koska se tuhoaa viimeisetkin illuusiot Euroopan Unionista demokraattisena instituutiona. Brysselin valtaa tulee nakertaa sekä fyysisesti että psyykkisesti.

Mikä tai mitkä ovat sinun mielestäsi tärkeimmät asiat, mihin europarlamentissa tulisi pyrkiä vaikuttamaan?

Kuten sanottu, kansallismielinen europarlamentaarikko tulee olemaan kapula Brysselin rattaissa. Hänen tehtävänä on vaikeuttaa kaikkea EU:n toimintaa joka on kansallismielisten intressejä vastaan. Kansallismielinen meppi toimii myös tiedonvälittäjänä, joka kertoo kotikentälle Euroopan Unionin tulevista hankkeista.

Minkä eurooppalaisten puolueiden mepeistä Sinimustan Liikkeen parlamenttiryhmä voisi koostua ja onko sellaista ryhmää tällä hetkellä olemassa?

Sinimustan Liikkeen parlamenttiryhmä koostuisi muista eurooppalaisista kansallisradikaaleista, joilla on yhteiset päämäärät. Europarlamentista ei vielä

löydy kansallis- tai oikeistoradikaalia ryhmää. Sellaisen perustaminen olisi askel kohti parempaa vaikutusta.

Miksi juuri sinua tulisi äänestää?

Olen valmis ajamaan jyrkkää kansallismielistä linjaa pyytämättä keneltäkään anteeksi.

Miten äänestäjä löytää kannanottojasi tai muuta tietoa sinusta?

Twitter: @kr_killstrom

Tiktok: @kookilstrm & @sinimustahame

Haluatko sanoa vielä jotain muuta äänestäjille?

Kannustan kaikkia kansallismielisiä olemaan aktiivisia eurovaaleissa. En hyväksy piireissämme vallitsevaa pessimismiä ja passiivisuutta. Ainoastaan työllä, tinkimättömyydellä ja tahdonvoimalla pystymme vaikuttamaan aikamme suuriin haasteisiin.