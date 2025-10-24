Ehdotonta vankeutta raiskauksesta

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 32-vuotiaan ulkomaalaistaustaisen miehen 1,5 vuodeksi ehdottomaan vankeuteen raiskauksesta, joka tapahtui Nokialla maaliskuussa 2024.
Raiskauksen uhri on viettänyt iltaa ennestään tuntemansa ulkomaalaistaustaisen miehen asunnossa Nokialla. Asunnossa oli myös samassa talossa asuva mies, joka on ollut todistajana käräjäoikeudessa.
Kaikki kolme olivat istuneet sohvalla, kun tuomittu mies oli uhrin mukaan alkanut hinkata ja yrittänyt riisua uhrin housuja. Nainen oli kieltäytynyt seksistä suusanallisesti ja yrittänyt estää miestä työntämällä tätä pois. Todistaja oli kuullut useaan kertaan uhrin sanoneen ”ei”. Todistaja oli kertomansa mukaan lähtenyt omaan asuntoonsa kun ”peitto heilui”.
Noin 10-15 minuutin päästä nainen oli tullut hysteerisenä todistajan asuntoon ja kertonut miehen raiskanneen hänet.
Vankeusrangaistus on tuomittu ehdottomana, koska se on tapahtunut ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajalla, lisäksi mies oli tuomittu 16.8.2024 yhdyskuntapalvelurangaistukseen. Mies tuomittiin maksamaan uhrille 3500 euroa korkoineen, sekä tämän avustajan palkkion.
Mies on valittanut tuomiosta, joka ei täten ole lainvoimainen.
Näille ählyjen mukaan lähteville naisille pitäisi tuomita automaattinen miljoonan euron sakko. Sanotaan että tyhmyydestä ei voi sakottaa, mutta pitäisi voida.