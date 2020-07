Ekonomisti Tuomas Malinen: EU:n elpymisrahasto ei pelasta Suomen vientiä – se on lahjus Italian pitämiseksi eurossa

Suomelle elpymisrahasto tarkoittaisi huomattavaa lisävelkaantumista ilman apua viennille tai taloudelle.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin viime perjantaina julkaisema uusi ehdotus elpymisrahastosta sisältää 500 miljardin euron vastikkeettomat tuet. Lainoina rahastosta jaettaisiin 250 miljardia. Eurooppa-ministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) mukaan elpymisväline on Suomen etu. Tuppurainen viittaa Eurooppaan Suomen vientikohteena.

Ekonomisti Tuomas Malisella on elpymisrahastoon toisenlainen näkökulma.

– Yksi käsittämättömimmistä väitteistä, mitä Suomessa EU:n ehdottamaan ”elpymisvälineeseen” liitetään on, että se pelastaisi vientimme. Ajatuksena ilmeisesti on, että ehdotettu 750 miljardia jotenkin mystisesti pelastaisi EU:n lähes 14 000 miljardin talouden. On päivänselvää, että summa ei riitä mihinkään. Jo pelkästään Etelä- ja Keski-Euroopan pankkien tukemiseen on vaadittu 500 miljardia, Malinen kirjoittaa blogissaan

Malisen mukaan ”4000 miljardilla voitaisiin saada jo jotain aikaiseksi” Euroopassa.

– Jos EU:n ehdottama rahasto läpäisisi eduskuntamme, sen koon kasvattaminen olisi todennäköisesti melko helppoa, koska periaatteelliset esteet olisivat kaatuneet sekä EU:ssa että Suomessa.

Ekonomisti uskoo, että jos elpymisrahasto hyväksytään, ”EU:n velkaantumisoikeus yhdistettynä sen jakamiin tulonsiirtoihin myös johtaisivat välittömästi keskusteluun EU:n verotusoikeudesta. Se puolestaan tarkoittaisi harppausta kohti liittovaltiota.

Kriisi on maailmanlaajuinen, joten elpymisrahasto ei missään tapauksessa riittäisi kuin hetkeksi.

– Väite siitä, että EU:n rahastolla pelastettaisiin vientimme, onkin härski vale. Se ei kestä minkäänlaista kriittistä tarkastelua, mutta poliitikkojen on helppo toistella sitä ja se varmasti vetoaa moneen. Hallituksemme todelliset motiivit tukea rahastoa ovat kuitenkin hämärän peitossa, mutta todennäköisesti ne ovat puhtaasti poliittiset sitoen meidät tulonsiirtoihin eteläisille jäsenmaille.

Malinen pitää ainoana järkevänä selityksenä elpymisrahastolle Italian ja muiden kriisimaiden lahjomista pysymään eurossa.

– Eurokriittisyys on Italiassa nousussa, eikä siellä ole mitään kannatusta Euroopan vakausmekanismin (EVM) käyttöön, jonka tarjoamat avustuslainat ovat ehdollisia, ehtona ovat mm. talousuudistukset. Ainoa, millä italialaisia voidaan tyynnytellä, on luvata heille rahaa vastikkeetta EU:sta.

Suomelle elpymisrahasto tarkoittaisi vain huomattavaa lisävelkaantumista ilman todellista apua viennille tai taloudelle. Seurauksena olisi Suomen heikentynyt kyky vastata ”talouskriisin vakavimpiin vaiheisiin, jotka ovat hyvin todennäköisesti vasta edessämme”.

– Hallituksemme nykyinen linja ”elpymisvälineeseen” onkin valheellinen, perustuslakivaliokuntamme kannan ja monien talousasiantuntijoidemme näkemyksien vastainen sekä todennäköisesti taloutemme kannalta tuhoisa. Suomalaisten onkin aika alkaa miettiä, millä keinoilla edesvastuuton hallituksemme pysäytetään.

– Jos hallitus todella haluaisi edesauttaa vientiämme, eroaisimme eurosta, ekonomisti Tuomas Malinen päättää.