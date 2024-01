EKP:n johtaja Lagarde sanoo Davosissa, että Euroopan talous ei koskaan saavuta entistä voimaansa

EKP:n johtaja Christine Lagarde sanoi Davosissa, että Eurooppa ei koskaan saa täyttä aiempaa taloudellista voimaansa takaisin.

Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde sanoi, että hän ei odota paluuta talouden ”normaaliin tilaan” vuonna 2024, vaikka jotkin tiedot ovatkin tasapainottuneet viimeisten 12 kuukauden aikana. Lokakuussa 2022 euroalueen inflaatio oli 10,6 prosenttia, mutta hidastui vuonna 2023 ja laski joulukuussa 2,9 prosenttiin.

”Vuonna 23 näimme normalisoitumisen alkamisen. Kun tarkastellaan esimerkiksi kulutusta ympäri maailmaa, kulutus on edelleen kasvun liikkeellepaneva voima, mutta myötätuuli, josta me hyödyimme, on vähitellen hiipumassa”, Lagarde sanoi perjantaina.

Hän varoitti, että Eurooppa ei palaa entiseen taloudelliseen asemaansa, ja vihjasi samalla ”uuden normaalin” laajemmasta määritelmästä.

”Inflaatio on laskussa kaikkialla maailmassa, ja näimme sen marraskuussa (sekä yleisinflaatiossa että pohjainflaatiossa). Sitä kutsun siis normalisoitumiseksi, jonka näimme vuonna -23”, hän sanoi ja lisäsi hieman salamyhkäisesti: ”Ja ehkä annatte minulle puheenvuoron vielä toisen kerran puhuakseni siitä, että emme ole menossa kohti normaalioloja.”

Lähde: Ziare.Com