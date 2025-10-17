”Elän luksuselämää teidän verorahoillanne, idiootit” – sosiaalitukipetoksista tuomittu opettaja palkattiin uuteen työhön

Malmön Bergaskolan on palkannut Tara Salehin, jonka menneisyys on täynnä provokaatioita, rikostuomioita ja islamistista retoriikkaa. Koulun rehtori vetoaa ¨puutteelliseen taustatarkistukseen”.

Malmössä sijaitseva Bergaskolan on palkannut 41-vuotiaan Tara Salehin koulunkäyntiavustajaksi, vaikka hänet aiemmin erotettiin opettajan tehtävistä Göteborgissa. Syynä olivat sosiaalisessa mediassa julkaistut uhkaavat ja vihamieliset kommentit, jotka kohdistuivat Ruotsiin ja ruotsalaisiin.

Saleh on aiemmin tuomittu muun muassa tukipetoksista, ja hänen nimensä on yhdistetty rikolliseen sukuun. Hän on julkaissut useita provosoivia lausuntoja, kuten:

”Me palaamme kotimaihimme vasta kun olemme tuhonneet Ruotsin.”

”Minä pilkkaan teitä, nöyryytän ja loukkaan – ette voi estää minua, tehkää rikosilmoitus, idiootit.”

”Elän luksuselämää teidän verorahoillanne – te maksoitte lomani Gambiaan, miltä tuntuu, idiootit?” Lisäksi hän on kutsunut ruotsalaisia ja heidän lapsiaan halventavilla nimityksillä ja ilmaissut tukea islamistiryhmille, joita pidetään terroristeina.

”Venäjä tekee koko Ruotsista parkkipaikan – ja minä odotan sitä innolla.”

Ruotsidemokraatit ovat reagoineet voimakkaasti Salehin uuteen työsuhteeseen. Malmön oppositiojohtaja Magnus Olsson (SD) pitää tilannetta järjettömänä:

”On provosoivaa, että henkilö, joka on tunnettu vihamielisistä ja radikaaleista näkemyksistään, työskentelee nyt päivittäin lasten parissa”.

Olsson kertoo, että vanhemmat Bergaskolanissa ovat huolissaan ja ihmettelevät, miten rekrytointi on voitu hyväksyä.

”Kyseessä on tunnettu ääriajattelija, joka on uhkaillut ruotsalaisia ja levittänyt islamistisia ja antisemitistisiä näkemyksiä”.

Koulun rehtori Rikard Persson kommentoi Sydsvenskanille, ettei koululla ollut tietoa Salehin taustasta Göteborgissa.

”Käymme läpi ansioluettelot ja otamme yhteyttä annettuihin suosittelijoihin. Tällä kertaa taustatarkistuksessa ei ilmennyt mitään. On syytä pohtia, mitä kaikkea CV:ssä oikeastaan kerrotaan”, rehtori kommentoi.

Perssonin mukaan ei ollut juridisia perusteita irtisanoa Salehia, joten hänet siirrettiin ”hallinnollisiin tehtäviin”, eikä hän tällöin työskentele lasten kanssa.

Den virala islamisten Tara Saleh är inte en ensam aktör – hennes efternamn avslöjar att hon tillhör den ökända Salehklanen, familjen bakom det grovt kriminella Bergsjönätverket i Göteborg.. Trots sitt extrema budskap har hon gång på gång fått tillträde till svenska skolor.… pic.twitter.com/In6rGQvV9L — Christian Peterson 🇸🇪 (@AssarChristian) February 18, 2025

Lähde: Fria Tider

