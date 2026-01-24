Eurooppa Maahanmuutto Rikos

Elinkautinen ei riitä – tytär vaatii oikeutta vanhemmilleen: ”Valtio hylkäsi meidät”

24.1.2026 09:14
Lisää kommentti
Nina Metsälä
222 Katselukertoja
Kuvakaappaus X

Rosita Solano menetti vanhempansa turvapaikanhakijan brutaalissa hyökkäyksessä. Solanon mukaan valtio suojelee tekijöitä, ei kansalaisiaan.

Italian rikosuhrien ääni on jälleen noussut pintaan, kun Rosita Solano syyttää valtiota siitä, että se kohtelee rikollisia paremmin kuin heidän uhrejaan,Il Primato Nazionale -lehden haastattelussa. Solanon vanhemmat, Vincenzo (68), ja Mercedes (70), joutuivat vuonna 2015 järkyttävän väkivallan kohteeksi Palagoniassa, Sisiliassa. Tekijä oli vasta kaksi kuukautta maassa oleskellut Norsunluurannikolta tullut turvapaikanhakija, joka majoitettiin Mineon vastaanottokeskukseen.

18-vuotias Mamadou Kamara murtautui pariskunnan kotiin, surmasi Vincenzon, raiskasi Mercedeksen ja heitti tämän parvekkeelta elävänä. Kamaran hallusta löytyi myöhemmin uhrien omaisuutta, ja hänen elinkautistuomionsa vahvistui lopullisesti vasta vuonna 2022.

Tapaus ravisteli Italiaa ja nosti esiin kysymyksen siitä, kuka maassa todella saa suojelua — lainkuuliaiset kansalaiset vai rikoksia tekevät maahantunkeutujat. Tuolloin oppositiossa ollut Matteo Salvini kuvasi Mineon keskusta “aikapommiksi”, ja lupasi sen sulkemista. Keskus lakkautettiin vasta vuonna 2019.

Rosita Solanon mukaan tragedia paljasti syvän rakenteellisen ongelman: valtion kyvyttömyyden suojella omia kansalaisiaan. Hän kuvaa perheensä jääneen täysin yksin — ilman psykologista tukea, ilman taloudellista apua, ilman turvaa.

“Rikolliset saavat ilmaisen oikeusavun, ruoan ja katon päänsä päälle. Uhrien perheet eivät saa mitään. Me olemme näkymättömiä”, Solano sanoo.

Hän ihmettelee, miksi Italiassa on vankien oikeuksia valvova viranomainen, mutta ei vastaavaa uhrien puolustajaa. Nyt hän toimii itse rikosuhrien järjestössä (Unavi), jotta muut eivät joutuisi kokemaan samaa.

“En saa vanhempiani takaisin, mutta voin auttaa muita. Olen puhunut näistä asioista kymmenen vuotta — enkä aio vaieta.”

Lue lisää aiheesta:
Italia: Afrikkalainen mies vangittiin nuoren naisen sieppauksesta ja kidutuksesta – video lähetettiin uhrin äidille
Italia: Maahanmuuttajajengi pahoinpiteli valtion virkamiehen lähes kuoliaaksi
”Terrorin leikkikenttä” – afrikkalaiset maahanmuuttajat puukottivat Italiassa lomailevaa newyorkilaista miestä
Ghanalaismies raiskasi vaimonsa muovipussi päässä – puolustus vetosi afrikkalaiseen kulttuuriin
Afrikkalaismies raiskasi leikkipuistossa – 5-vuotias tyttö ja 69-vuotias nainen joutuivat väkivaltaisen hyökkäyksen uhreiksi
Tilaa
Ilmoita
0 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Tagit