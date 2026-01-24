Elinkautinen ei riitä – tytär vaatii oikeutta vanhemmilleen: ”Valtio hylkäsi meidät”

Rosita Solano menetti vanhempansa turvapaikanhakijan brutaalissa hyökkäyksessä. Solanon mukaan valtio suojelee tekijöitä, ei kansalaisiaan.

Italian rikosuhrien ääni on jälleen noussut pintaan, kun Rosita Solano syyttää valtiota siitä, että se kohtelee rikollisia paremmin kuin heidän uhrejaan,Il Primato Nazionale -lehden haastattelussa. Solanon vanhemmat, Vincenzo (68), ja Mercedes (70), joutuivat vuonna 2015 järkyttävän väkivallan kohteeksi Palagoniassa, Sisiliassa. Tekijä oli vasta kaksi kuukautta maassa oleskellut Norsunluurannikolta tullut turvapaikanhakija, joka majoitettiin Mineon vastaanottokeskukseen.

18-vuotias Mamadou Kamara murtautui pariskunnan kotiin, surmasi Vincenzon, raiskasi Mercedeksen ja heitti tämän parvekkeelta elävänä. Kamaran hallusta löytyi myöhemmin uhrien omaisuutta, ja hänen elinkautistuomionsa vahvistui lopullisesti vasta vuonna 2022.

Tapaus ravisteli Italiaa ja nosti esiin kysymyksen siitä, kuka maassa todella saa suojelua — lainkuuliaiset kansalaiset vai rikoksia tekevät maahantunkeutujat. Tuolloin oppositiossa ollut Matteo Salvini kuvasi Mineon keskusta “aikapommiksi”, ja lupasi sen sulkemista. Keskus lakkautettiin vasta vuonna 2019.

Rosita Solanon mukaan tragedia paljasti syvän rakenteellisen ongelman: valtion kyvyttömyyden suojella omia kansalaisiaan. Hän kuvaa perheensä jääneen täysin yksin — ilman psykologista tukea, ilman taloudellista apua, ilman turvaa.

“Rikolliset saavat ilmaisen oikeusavun, ruoan ja katon päänsä päälle. Uhrien perheet eivät saa mitään. Me olemme näkymättömiä”, Solano sanoo.

Hän ihmettelee, miksi Italiassa on vankien oikeuksia valvova viranomainen, mutta ei vastaavaa uhrien puolustajaa. Nyt hän toimii itse rikosuhrien järjestössä (Unavi), jotta muut eivät joutuisi kokemaan samaa.

“En saa vanhempiani takaisin, mutta voin auttaa muita. Olen puhunut näistä asioista kymmenen vuotta — enkä aio vaieta.”

⚠️ Nell’agosto del 2015, il 18enne richiedente asilo ivoriano Mamadou Kamara si introdusse nella casa dei coniugi Solano: uccise di botte Vincenzo e poi violentò Mercedes, gettandola dal balcone quando era ancora in vita. L’intervista alla figlia Rosita.https://t.co/oBFDPYCCzU — Francesca Totolo (@fratotolo2) January 19, 2026

