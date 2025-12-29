Elokuvien legenda, eläinoikeusaktivisti ja kansallisen identiteetin puolustaja Brigitte Bardot on poissa

Ranskan legendaarinen elokuvatähti Brigitte Bardot on kuollut 91-vuotiaana kotonaan Etelä-Ranskassa.

Ranskan elokuvahistorian kiistaton tähti ja kulttuurinen vallankumouksentekijä Brigitte Bardot on kuollut 91 vuoden iässä. Asiasta tiedotti hänen oma eläinsuojelusäätiönsä uutistoimistoille AFP ja AP. Bardot menehtyi eilen sunnuntaina kotonaan Etelä-Ranskassa, jonne hän vetäytyi viime vuosikymmeninä.

Syksyn aikana Bardot joutui useaan otteeseen sairaalahoitoon, mutta torjui jyrkästi median väitteet, joiden mukaan hän olisi ollut kuolemansairas. Hänen poismenonsa päättää yhden aikakauden, joka mullisti eurooppalaisen elokuvan ja teki Bardotista kansainvälisen symbolin 1950–60-luvuilla.

Tähti, joka muutti eurooppalaisen elokuvan

Bardot nousi maailmanmaineeseen rooleillaan, jotka rikkoivat aikansa sovinnaisuuksia ja toivat uudenlaista vapautta eurooppalaiseen populaarikulttuuriin. Hänestä tuli Ranskan suurin elokuvatähti, jonka karisma ja rohkeus tekivät hänestä sukupolvensa ikonin.

Totuudenpuhuja, joka ei kumartanut vasemmistoa

Vuonna 1999 Bardot joutui kulttuurieliitin epäsuosioon julkaistuaan avoimen kirjeen ”Kadotetulle Ranskalleni”. Tekstissä hän arvosteli maan poliittista johdonmukaisuutta ja varoitti väestönvaihdosta. Bardot kirjoitti: ”Maamme, Ranska, kotini ja maaperäni, on vallattu ja ylikansoittunut ulkomaalaisilla, erityisesti muslimeilla.”

Kirjeen seurauksena hänet tuomittiin seuraavana vuonna kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Bardot ei kuitenkaan koskaan perunut sanojaan, vaan pysyi tinkimättömänä kriitikkona, joka uskalsi sanoa sen, minkä moni ajatteli mutta ei lausunut ääneen.

Eläinten puolustaja loppuun asti

Näyttelijänuran jälkeen Bardot omisti elämänsä eläinten oikeuksille. Hän perusti säätiön, joka taisteli eläinsuojelun puolesta ympäri maailmaa ja teki hänestä arvostetun hahmon kansainvälisessä eläinoikeusliikkeessä.

Loppu kotona Etelä-Ranskassa

Bardot kuoli rauhallisesti kotonaan, kaukana punaisista matoista ja parrasvaloista. Hänen elämänsä oli täynnä kiistoja, mutta myös tinkimätöntä rohkeutta ja rakkautta eläimiin. Brigitte Bardot jättää jälkeensä perinnön, joka on yhtä aikaa kulttuurinen, poliittinen ja moraalinen.

Lähde: AFP