Elon Musk: Disneyn ”woke”- propaganda on tappavampi Tähtien sota-elokuvasarjalle kuin ’Kuolemantähti’

Miljardööri liikemies Elon Musk haukkui Disneyn epäonnistunutta Star Wars -ohjelmauniversumia ja sanoi, että Mikki Hiiri-talon ajama ”woke-propaganda” on Tähtien sota-elokuvasarjalle ”tappavampi kuin Kuolemantähti”.

Musk otti erityisesti tähtäimeen Lucasfilmin johtajan Kathleen Kennedyn, joka on vastuussa sarjakuvien, kirjojen, elokuvien ja tv-ohjelmien Star Wars -universumin kehityksestä.

Kennedy on saanut osakseen kovaa kritiikkiä viime vuosikymmenen Star Wars -elokuvista. Nyt hän on joutunut kärsimään myös viimeisimmästä päätöksestään antaa LGBTQ-aktivisti ja ohjaaja Leslye Headlandille – joka on tuomitun seksuaalisesta hyväksikäyttäjän Harvey Weinsteinin entinen henkilökohtainen avustaja – vihreää valoa ohjaamaan uusinta tv-sarjatarjontaa, The Acolytea. Tätä sarjaa pilkataan sen ”lesbojen avaruusnoitien” vuoksi ja siitä, että ”se on vain heikosti peitelty ylistyslaulu queer-henkilöille”.

Musk tarttui 21. kesäkuuta X:n julkaisuun, jossa pilkattiin Kennedyä ”sarja-murhaajaksi”, ja kirjoitti: ”Hän on tappavampi kuin Kuolemantähti!”.

She’s more deadly than the Death Star! — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2024

Disneyn The Acolyte-sarja on saanut tähän mennessä alhaisimmat fanien Star Wars -arvosanat, ja sitä pilkataan laajalti Hedlandin radikaalin agendan vuoksi, joka tulvii esiin sarjan jokaisesta kulmasta.

Hedland, joka on avoimesti lesbo, on myöntänyt valinneensa kaksi päähenkilöä, radikaali homoaktivisti ja näyttelijä Amandla Stenbergin ja Charlie Barnettin, koska he molemmat identifioivat itsensä LGBTQ-yhteisöön kuuluviksi.

Hän hyväksyi myös sen, että hänen sarjansa on leimattu ”kiistatta ylivoimaisesti homoimmaksi Star Warsiksi”, ja kun hänelle esitettiin tämä väite lehdistötilaisuudessa, hän vastasi: ”Olen suoraan sanottuna täysin innoissani siitä.”

We are happy to report that #TheAcolyte is “arguably the gayest #StarWars” yet. 🌈 Happy Pride Month! 😉 pic.twitter.com/3oJSykc4Kq — TheWrap (@TheWrap) June 4, 2024

Ohjaaja vaati myös omapäisesti, että jos hänen sarjansa arvostelee ankarasti sen queer-luonteesta, ”on epäsivistynyt ja vähättelevä”. Mutta jos katsoja on homofani ja pitää sarjasta siksi, että se on queer, on ”hieno ja arvostelukykyinen katsoja”.

Kennedy on omalta osaltaan ajanut myös kovanluokan pakotettua LGBTQ-agendaa ja hiljattain vaatinut, että Star Warsin ei tarvitse ”edustaa kaikkia ihmisiä” ja että hän suosii vasemmistolaista kerrontaa huolimatta siitä, mitä kriitikot ajattelevat hänen päätöksistään.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Musk haukkuu Kennedyä. Lauantaina hän kirjoitti X-postauksen, jossa hän väitti Kennedyn olevan ”superfanaattinen miesten vastustaja”.

Kathleen Kennedy is super bigoted against men — Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2024

Lähde: Breitbart