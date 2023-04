Elon Musk haluaa kilpailla chatbottien kanssa ”TruthGPT:llä”

Tucker Carlsonin haastattelussa Elon Musk kertoo tekoälyn vaaroista. Tämän korjaamiseksi hän haluaa kehittää oman chatbotin.

Teslan perustaja Elon Musk on yksi niistä yli tuhannesta yrittäjästä ja tiedemiehestä, jotka ovat vaatineet tekoälyn kehityksen väliaikaista pysäyttämistä teknologian aiheuttamien riskien vuoksi.

Äskettäin Tucker Carlson haastatteli häntä Fox News -ohjelmassa, jossa hän puhui lisää tekoälyn vaaroista.

– Mitä tapahtuu, jos tulee jotain, joka on huomattavasti älykkäämpi kuin maailman älykkäin ihminen? On hyvin vaikea ennustaa, mitä sellaisissa tilanteissa tapahtuu, Musk sanoi ja jatkoi:

– Mielestäni tekoälyn kanssa pitäisi olla varovainen, ja hallituksen pitäisi valvoa sitä, koska se on vaaraksi yhteiskunnalle. Hallitukset valvovat jo nyt mahdollisesti vaarallisia asioita, kuten lääkkeitä, lentokoneita ja elintarvikkeita, koska ei haluta, että yritykset tekevät oikoteitä turvallisuuden suhteen.

Muskin mukaan tekoälyn vaarat ovat paljon vakavampia kuin lentokoneiden tai autojen, sillä teknologialla on mahdollisuus ”tuhota sivilisaatio”. Tämä oli myös yksi syy siihen, miksi hän oli mukana perustamassa OpenAI:ta, joka tunnetaan nykyään chatbotista ChatGPT.

– OpenAI:n olemassaolon syynä on se, että Larry Page (Googlen johtaja) ja minä olimme aikoinaan hyviä ystäviä. Kun puhuin hänen kanssaan tekoälyn turvallisuudesta, minulle oli selvää, ettei hän ottanut sitä vakavasti.

Muskin mukaan Page ja Google haluavat luoda ”digitaalisen jumalan” mahdollisimman pian. Musk sanoo, että häntä kutsuttiin ”taiteilijaksi”, kun hän otti ihmisten selviytymistä koskevan kysymyksen esille Pagen kanssa. Hän päätti perustaa voittoa tavoittelemattoman avoimen lähdekoodin kilpailijan Googlen tekoälyteknologialle, joka oli ennen OpenAI.

Muskin mukaan on ”ironista”, että OpenAI on nyt yksi niistä tietotekniikkajättiläisistä, jotka ajavat tekoälyteknologiaa miljardivoittoja tavoitellen, ja että se on epäsuorasti Microsoftin hallinnassa.

– Mutta ironia näyttää olevan kaikista todennäköisin lopputulos, Musk lisää.

Haastaa IT-jättien PK-botit totuudella

Tasapainottaakseen suuryritysten ihmisvastaista tekoälyteknologiaa Musk on nyt luomassa ”TruthGPT:ksi” kutsumaansa teknologiaa. Tavoitteena on tekoälytyökalu, joka tekee ”enemmän hyvää kuin pahaa”. Hän haluaa myös työkalun – jota, toisin kuin IT-jättien työkaluja – ei ole ohjelmoitu poliittisesti korrektiksi.

– Aion luoda jotain, jota voi kutsua TruthGPT:ksi eli maksimaalisesti totuutta etsiväksi tekoälyksi, joka yrittää ymmärtää maailmankaikkeuden luonnetta. Ja mielestäni tämä voi olla paras tie turvallisuuteen siinä mielessä, että tekoäly, joka välittää maailmankaikkeuden ymmärtämisestä, ei todennäköisesti tuhoa ihmisiä, koska olemme mielenkiintoinen osa maailmankaikkeutta”, Musk sanoi.

Lähde: Fox News, Nordfront