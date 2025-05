”En tiennyt, että hän oli alaikäinen” – liberaalipoliitikko masturboi lähijunassa 13-vuotiaan pojan edessä

Ruotsin keskustapuolueen poliitikko myönsi masturboineensa alaikäisen edessä, mutta kiistää rikollisen tarkoituksen ja väittää, että kyseessä oli vain ”väärin arvioitu flirtti”.

Gustav Hemming, entinen aluevaltuutettu ja Ruotsin keskustapuolueen pitkäaikainen jäsen, on saanut syytteen lapsen seksuaalisesta ahdistelusta, koska hänen väitetään paljastaneen ja koskettaneen sukupuolielimiään 13-vuotiaan pojan edessä Roslagsbanan lähijunassa elokuussa 2024.

Tapaus tallentui valvontakameran kuvamateriaaliin ja johti Hemmingin eroon poliittisesta toiminnasta joulukuussa.

Keskustapoliitikko Gustav Hemmingin masturbointi alaikäiselle pojalle lähijunassa tallentui valvontakameroille. Kuvat: Ruotsin poliisi.

Kuvat: Ruotsin poliisi.

Ruotsin uutistoimisto SVT:n haltuunsa saamissa poliisin kuulustelupöytäkirjoissa Hemming myönsi, että hän on videolla nähty mies, mutta kiisti rikollisen aikomuksen. Hän kuvaili tekoa ”väärinarvioiduksi” hetkeksi, jonka ”hän koki molemminpuoliseksi vetovoimaksi”.

”En usko, että kohdistin tekoni tarkoituksella alaikäiseen”, Hemming sanoi poliisille. ”Katselin hieman ympärilleni ja havaitsin siellä jonkinlaista kontaktia… Havaitsin vastavuoroisuutta, joka voi olla seksuaalisesti kiihottavaa anonyymissä ympäristössä.”

13-vuotias uhri kertoi kuitenkin poliisille, että hän oli katsellut puhelintaan junamatkan aikana ja vilkaisi sivulleen havaitessaan miehen masturboivan lähellä. ”Se oli todella outoa”, poika sanoi. ”Ajattelin, että mitä helvettiä hän tekee?”.”

Kohtaamisesta säikähtänyt poika soitti vanhemmilleen, kun hän oli noussut junasta, koska pelkäsi, että häntä seurattaisiin. Myöhemmässä lausunnossaan hän ilmaisi huolensa siitä, että näkisi miehen uudelleen, ja sanoi, että kokemus oli jättänyt pysyvän ahdistuksen tunteen.

Hemming kertoi tutkijoille uskovansa, että poika oli vanhempi, ja viittasi teini-ikäisen ”tietoiseen pukeutumistyyliin” ja ”tiettyyn itsevarmuuteen”. Hän väitti myös, että koska tapaus sattui iltapäivällä julkisessa liikennevälineessä, hän oletti useimpien matkustajien olevan yläkouluikäisiä tai vanhempia.

Sitten hän myönsi tehneensä vakavan arviointivirheen. ”Luulen, että tämä henkilö on tehnyt minusta rikosilmoituksen, mikä tarkoittaa, että olen tehnyt erittäin suuren virhearvion tämän henkilön asenteesta.”

Julkisesta reaktiosta Hemming sanoi, että tapauksella on ollut tuhoisa vaikutus hänen henkilökohtaiseen ja ammatilliseen elämäänsä. ”Tietenkin olen hyvin häpeissäni. Tämä on myös asia, josta on tullut iso uutinen, joka on tavoittanut kaikki tuntemani ihmiset ja laajemman yleisön. Tämä on jotain sellaista, missä ei koskaan halua olla osallisena.”

Keskustapuolue kieltäytyi kommentoimasta tapausta julkisesti Hemmingin eron jälkeen.

Hemming odottaa tällä hetkellä oikeudenkäyntiä.

Lähde: SVT

Lue lisää aiheesta: