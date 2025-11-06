Enemmistö on hakenut töitä saamatta mitään vastausta – ”Työnhaku tuntuu juoksuhiekalta”

Duunitorin uusi tutkimus ja työpaikkadata kertovat karusta työmarkkinatilanteesta. Peräti 68 prosenttia työnhakijoista on hakenut töitä saamatta lainkaan vastausta.

”Tulos osoittaa, että hakijakokemusta ei osata huomioida tarpeeksi suuressa osassa organisaatioita. Tekosyitä ei ole – jokaisen hakijan pitää saada vastaus. Viestien lähettäminen työhakemuksen vastaanottamisesta tai hakuprosessin päättymisestä on sitä paitsi suhteellisen helppo automatisoida”, sanoo Duunitorin työnantajakuvakonsultti Antti Hyrkäs.

”Hakijan odotuksia voi hallita jo työpaikkailmoituksessa kertomalla, miten rekrytointiprosessi etenee. Tällöin hakija ei jää roikkumaan tyhjän päälle, vaan tietää, milloin voi lakata odottamasta.”

Työnantajien kannattaa ottaa tilanne vakavasti, sillä hiljaisuudella on Hyrkkään mukaan suuri vaikutus hakuintoon.

”Jos mitään vastausta ei kuulu, hakijasta tuntuu varmasti, että häntä ei kunnioiteta. Jos hakeminen tuntuu metsään huutamiselta, ei ole mikään ihme, että hakijan halu laittaa persoona peliin työnhaussa heikkenee.”

Työpaikkojen määrä on romahtanut

Suomen suurimmalla työnhakupalvelulla Duunitorilla julkaistiin tammi–lokakuussa noin 260 000 työpaikkailmoitusta, mikä oli noin 25 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna ja noin 46 prosenttia vähemmän kuin kaksi vuotta sitten.

”Työpaikkojen väheneminen heijastuu suoraan hakijoiden kokemuksiin. Rekrytointiprosesseissa on ollut parannettavaa aiemminkin, mutta huonosti hoidetut rekrytoinnit korostuvat tässä markkinatilanteessa, kun hakijoita on valtavasti”, Hyrkäs sanoo.

Työnhaun vaikeutta kuvaa se, että Duunitorin tutkimuksen mukaan lähes puolet hakijoista (46 prosenttia) on hakenut yli kymmentä työpaikkaa viimeisen 12 kuukauden aikana. Vielä vuonna 2022 yli kymmenen hakemusta lähettäneitä oli vain 16 prosenttia.

”Työnhaku on raakaa taistelua”

Moni tutkimuksen vastaaja kuvaa avoimissa vastauksissa työnhakua aikaavieväksi ja turhauttavaksi.

”Työnhaku tuntuu tällä hetkellä juoksuhiekalta, jossa todellinen osaaminen ja motivaatio jäävät paperivaatimusten ja algoritmien varjoon.”

”Työnhaku on raskasta. Se vie paljon aikaa, aiheuttaa ahdistusta ja siinä on ajoittain liikaa kiemuroita joko työnantajien tai työllisyyspalveluiden byrokratian vuoksi.”

Työmarkkinoiden epäreiluus puhuttaa, ja esimerkiksi ikäsyrjintä nousee useissa vastauksissa.

”Kylmää kyytiä yli viisikymppisille, meitä pidetään haudan partaalla olevina. Todellisuudessa osaaminen ja motivaatio ovat huipussaan. Yritykset käyttävät tilannetta hyväkseen, palkkaa ei oikein haluttaisi maksaa osaajille.”

”Tuntuu, että työnantajat hakevat vain ns. rusinat pullasta. Pitkän linjan ammattilainen ilman tuoretta tutkintoa ei kiinnosta.”

Työmarkkinatilanne ahdistaa monia vastaajia.

”Työnhaku on tällä hetkellä raakaa taistelua, jossa keskimääräiset hakijamäärät per paikka ovat kasvaneet tolkuttomiksi. Paikan saaminen on paljon enemmän arpapeliä kuin normaalisti, ja pienellä tai keskisuurella kokemuksella edes haastatteluun pääseminen on tiukassa.”

”Tilanne työmarkkinoilla on epätoivoinen, ja kaikki yrittävät kynsin hampain pitää kiinni huonostakin työpaikasta, koska uuden saaminen on erittäin epätodennäköistä.”

”Työn saaminen tuntuu mahdottomalta. Edellisessä hakemassani paikassa oli 690 hakijaa.”

Työnhaku Suomessa -tutkimus 2025