Englannin kirkko pysyy vanhassa linjassa – ei seremonioita homoaviopareille

Englannin kirkko pysäytti uudistukset, jotka olisivat tuoneet samaa sukupuolta oleville pareille omat kirkolliset seremoniat.

Anglikaaninen kirkkoyhteisö jatkaa syvää sisäistä ristivetoaan, kun Englannin kirkon yleiskokous äänesti jälleen erillisiä samaa sukupuolta olevien parien kirkollisia seremonioita vastaan. Päätös on uusi luku vuosia jatkuneessa kiistassa, joka on repinyt kirkkoa kahtia ja ajanut konservatiivisia jäseniä yhä kauemmas sen johdosta.

Piispat perustelivat ratkaisuaan sillä, että teologiset ja juridiset esteet tekevät erillisten seremonioiden käyttöönotosta mahdotonta. Näin ollen niitä ei oteta osaksi kirkon käytäntöjä.

Vuosikymmenen kiista, joka ei ota laantuakseen

Vuonna 2023 kirkolliskokous hyväksyi mahdollisuuden antaa rukoussiunauksia samaa sukupuolta oleville pareille sunnuntaijumalanpalvelusten yhteydessä. Tämä kompromissi herätti voimakasta vastustusta molemmilla puolilla – liberaalit pitivät sitä riittämättömänä, ja konservatiivit näkivät sen vaarallisena askeleena kohti “harhaoppeja” ja kirkon rapautumista.

Yksi ryhmä ilmoitti tuolloin jopa lakkaavansa tunnustamasta Canterburyn arkkipiispaa.

Samalla kirkko esitti virallisen anteeksipyynnön LHBTQI+-väestölle:

“Olemme syvästi pahoillamme niistä kerroista, jolloin olemme torjuneet tai sulkeneet teidät ja teidän rakkaitanne ulkopuolelle… nämä kokemukset ovat häpeällisiä, ja me kadumme niitä.”

Äänestystulos: piispat yksimielisiä, papisto ja maallikot selvästi jakautuneita

Nyt päättynyt kolmen vuoden keskustelu huipentui äänestykseen, jossa piispojen esitys meni läpi 252–132 (21 tyhjää). Papiston ja maallikkojen enemmistö tuki esitystä. Piispojen keskuudessa tuki oli käytännössä yksimielistä (kaksi tyhjää).

Tämä tarkoittaa käytännössä ”Living in Love and Faith” -prosessin päättymistä. Prosessin tarkoituksena oli etsiä mallia erityisille seremonioille siviilivihityille samaa sukupuolta oleville pareille.

Vaikka yleiskokous päätti jatkaa keskustelua aiheesta työryhmien kautta, piispojen kanta näyttää muodostavan pysyvän esteen linjan muuttamiselle.

Kirkon alamäki jatkuu – konservatiivit äänestävät jaloillaan

Anglikaaninen kirkko on menettänyt jäseniään tasaisesti 1990-luvulta lähtien. Satoja pappeja ja jopa 16 piispaa on siirtynyt katoliseen kirkkoon pettyneinä anglikaanisen kirkon linjauksiin.

Samaan aikaan osa maailmanlaajuisesta anglikaanisesta yhteisöstä kasvaa, mutta ”emokirkko” Englannissa kuihtuu.

Vuonna 2025 konservatiivien turhautuminen syveni entisestään, kun kirkko nimitti historian ensimmäisen naispuolisen Canterburyn arkkipiispan, Dame Sarah Mullallyn, joka tunnetaan samaa sukupuolta olevien liittojen tukijana ja joka on ilmoittanut aikovansa “johtaa taistelua misogyniaa vastaan”.

Synkkä ennuste kirkon tulevaisuudelle

Hetek-lehden siteeraama katolinen toimittaja David Larson arvioi jo vuonna 2021, että anglikaaninen kirkko “tuskin selviää” vuoteen 2034, jolloin sen 500-vuotisjuhlan olisi määrä koittaa.

Tämän viikon äänestys ei ainakaan vahvista kirkon yhtenäisyyttä – päinvastoin se näyttää syventävän jakolinjoja, jotka ovat repineet yhteisöä jo vuosikymmeniä.

