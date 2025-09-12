Englannin lippukapina: Birminghamin asukkaat uhmaavat kaupungin kieltoa

Kun kaupunginvaltuusto määräsi Englannin liput poistettaviksi, asukkaat vastasivat peittämällä kokonaisia katuja niillä. Kyseessä ei ole enää pelkkä protesti vaan kapina kansallisen identiteetin puolesta.

Birminghamissa, Englannissa, paikalliset ovat peittäneet kokonaisia katuja Pyhän Yrjön ristillä vastalauseena kaupungin määräykselle, joka vaati lippujen poistamista. Kaupunginvaltuusto perusteli kieltoa sillä, että liput ovat ”luvattomia” ja voivat aiheuttaa turvallisuusriskin, raportoi The Sun.

Kapina sai alkunsa Weoley Castlen esikaupungista ja on levinnyt laajalle kaupungin eteläosiin. Asukkaat ovat ripustaneet Englannin lippuja talojen julkisivuihin ja julkisille paikoille, huolimatta viranomaisten varoituksista. Kannattajat sanovat kyllästyneensä siihen, että isänmaallisuutta leimataan rasismiksi, samalla kun veronmaksajien rahoilla ylläpidetään siirtolaishotelleja ja eläkeläisten tukia leikataan.

”Nyt riittää,” sanoi paikallinen Darren Elms The Sunille.

”Kun walesilaiset heiluttavat lippuaan, he ovat walesilaisia. Kun skotit tekevät sen, he ovat skotteja. Mutta kun englantilaiset tekevät sen, he ovat rasisteja. Se on järjetöntä.”

Liike, joka tunnetaan nimellä Operation Raise the Colours, on saanut myös Union Jack-liput leviämään ympäri maata. Jopa pääministeri Keir Starmer on tukenut oikeutta näyttää kansallisia lippuja sanoen, että ne ovat ”kansakuntamme suuri symboli” eikä niitä pitäisi ”vähätellä”.

Lähde: European Conservative

Lue lisää aiheesta: