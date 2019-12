Englannissa 15 miestä pidätetty ”historiallisessa” lasten hyväksikäyttövyyhdissä – joukossa palkittu poliisi

Halifaxin kaupungissa Englannissa on nostettu syyte 15 miestä vastaan törkeästä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Syytteen mukaan he ovat yhteistuumin käyttäneet hyväksi 13-16 -vuotiaita tyttöjä.

Daily Mail kuvaa tapahtumaketjua ennennäkemättömäksi. Teot käsittävät raiskauksia, seksiä alaikäisten kanssa, ihmiskauppaa ja huumerikoksia. Piiriin kuuluu esikuvallisena poliisina palkittu henkilö. Hän on nyt pidätettynä virastaan.

Rikokset olisivat tapahtuneet vuosina 2006-2009. Uhreina oli kolme alaikäistä tyttöä. Yhtä lukuunottamatta epäillyillä on arabitausta. Palkittu poliisi Amjad Ditta oli nimetty vuonna 2016 ”positiivisen toiminnan koordinaattoriksi”. Hänen tehtävänään oli rekrytoida poliisin palvelukseen lisää maahanmuuttotaustaisia henkilöitä. West Yorkshiren alueella väestöstä on 18 prosenttia maahanmuuttajia, mutta poliisissa heitä on vain 5 prosenttia.

Kolme vuotta myöhemmin kävi ilmi, että pukki oli nimetty kaalimaan vartijaksi. Nyt 35-vuotias poliisi joutuu asiasta oikeuteen kuten myös muut sikäläisessä mediassa mainitut Vaqaas Abbas, Nadeem Adalat, Sajid Adalat, Vaseem Adalat, Christopher Eastwood, Metab Islam, Mohammed Rizwan Iqbal, Ishtiaq Latif, Asad Mahmood, Arfan Mir, Younis Mohammed, Nadeem Nassir, Shahzad Nawaz, Shazad Nazir, Sohail Zafar.

Tekojen ajankohtana poliisimies palveli West Yorkshiren poliisipiirissä vakavien rikosten tutkimusryhmässä.

Oikeudenkäynti alkaa 6. tammikuuta.