Ennätykselliset 6 miljoonaa ulkomaalaista asuu nyt Ranskassa – yli 400 000 maahanmuuttajaa vuonna 2024

Presidentti Macronin lupaukset maahanmuuton rajoittamisesta ovat jääneet tyhjiksi, kun Ranska on kokenut historian suurimman maahanmuuttoaallon. INSEEn tuoreet luvut paljastavat, että ulkomaalaistaustainen väestö kasvaa nelinkertaisella vauhdilla ranskalaistaustaisiin verrattuna – ja kehitys kiihtyy. Afrikkalaistaustaiset muodostavat jo lähes puolet ulkomaalaisista, kun eurooppalaisten osuus kutistuu.
Vuonna 2024 Ranskaan saapui yli 400 000 uutta maahanmuuttajaa, mikä nosti ulkomaalaistaustaisen väestön määrän uuteen ennätykseen: 6 miljoonaan. Presidentti Emmanuel Macronin aiemmat lupaukset maahanmuuton hillitsemisestä ovat jääneet kauas toteutuksesta – päinvastoin, muuttoaalto kiihtyy.
Analyytikko Marc Vanguardin mukaan INSEEn tuore data paljastaa, että ulkomaalaistaustaisen väestön kasvu on nelinkertaista verrattuna ranskalaistaustaisiin. Vuodesta 2017 lähtien väestö on kasvanut 1,7 miljoonalla, joista 1,3 miljoonaa on ulkomaalaista alkuperää. Vanguard kuvaa vuoden 2024 kehitystä “ennennäkemättömäksi ilmiön kiihtymiseksi”.
Afrikkalaistaustaiset muodostavat nyt 46 % ulkomaalaisista, kun eurooppalaisten osuus on 35 %. Viime vuosien kasvusta afrikkalaisten osuus on peräti 59 %, eurooppalaisten vain 22 %. Vanguard huomauttaa, että 280 000:n vuotuinen kasvu on kaksinkertainen verrattuna François Hollanden kauden lukuihin.
Lisäksi 115 000 ulkomaalaista sai Ranskan kansalaisuuden viime vuonna. Kun henkilö on kansalaistettu, hänen taustansa ei enää näy tilastoissa – mikä hämärtää kokonaiskuvaa.
Vaikka INSEEn luvut ovat virallisia, monet ranskalaiset poliitikot ovat esittäneet vieläkin korkeampia arvioita. Esimerkiksi Cannesin pormestari David Lisnard väitti vuonna 2023, että maahanmuuttajia saapui tuolloin jopa 600 000.
Ranskassa ei ole keskitettyä väestörekisteriä, joten tutkijat joutuvat käyttämään arvioita ja epäsuoria menetelmiä, kuten lasten etunimiä, väestörakenteen hahmottamiseen.
Kansalaismielipide on selvä: kaksi kolmasosaa ranskalaisista haluaa tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa. Vuoden 2022 ennätyslukujen jälkeen Macron lupasi rajoittaa maahanmuuttoa, vaikka oli aiemmin kutsunut sitä “Ranskan DNA:ksi”.
Vuonna 2024 joka kolmas syntynyt lapsi oli ei-EU-taustaiselle äidille. Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä tulevien syntyvyys on lähes kaksinkertainen verrattuna ranskalaistaustaisiin.
Maahanmuuton kustannukset, rikollisuus ja epäonnistunut kotoutuminen ovat nousseet julkiseen keskusteluun. Ranskan kyvyttömyys karkottaa rikoksiin syyllistyneitä maahanmuuttajia on herättänyt huolta – traagisimpana esimerkkinä 12-vuotiaan Lolan murha, jonka teki karkotusta odottanut algerialainen.
Myös kulttuurinen muutos on saanut huomiota. Vasemmistopoliitikko Jean-Luc Mélenchon julisti avoimesti “suurta väestönvaihtoa” puheessaan, jossa hän kehotti nuoria korvaamaan vanhan sukupolven ja “parantamaan Ranskan rasismin haavoista”.
