Ensimmäinen transsukupuolinen kilpailee Yhdysvaltojen kauneimman naisen tittelistä

Filippiiniläistä alkuperää oleva 28-vuotias Kataluna Enriquez on voittanut Miss Nevadan tittelin. Hän on ensimmäinen tittelin trans-voittaja tittelin ja on nyt ensimmäinen transsukupuolinen, joka kilpailee Miss USA -tittelistä.

Kataluna Enriquez on ensimmäinen transsukupuolinen, joka on voittanut Miss Nevada -tittelin. Filippiiineiltä lähtöisin oleva Enriquez on samalla ensimmäinen transsukupuolinen, joka osallistuu syksyllä järjestettäviin Miss USA -kauneuskisoihin Oklahomassa.

– Suurkiitokset kaikille, jotka ovat tukeneet minua alusta alkaen, Kataluna Enriquez kirjoitti Instagramissa ja kiitti samalla LGBTQ+ -yhteisöä.

28-vuotias transsukupuolinen ei ollut ennakkosuosikki Miss Nevada -kisoissa, mutta lopulta hän voitti kilpailun muut 21 ehdokasta.

Maaliskuuhun 2021 asti filippiiniläissyntyinen malli oli osallistunut vain transsukupuolisille naisille varattuihin kilpailuihin.

29. marraskuuta hän edustaa Nevadaa kansallisessa Miss USA -kilpailussa, ja jos hän voittaisi tittelin, hän olisi toinen transnainen, joka kilpailee Miss Universe -nauhasta. Ennen häntä vuonna 2018 espanjalainen Angela Ponce teki historiaa ensimmäisenä transsukupuolisena naisena, joka kilpaili Miss Universum -tittelistä.

Lähde Il Giornale.