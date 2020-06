Ensimmäiset turvapaikanhakijoiden siirrot Välimereltä Suomeen heinäkuussa

Ensimmäiset noin 25 alaikäistä turvapaikanhakijaa saapuvat Kreikan pakolaisleireiltä Suomeen heinäkuun alkupuolella. Siirron tarkka päivä ei ole vielä tiedossa. Siirtoja vastaanotetaan Kreikan lisäksi Kyprokselta ja Maltalta.

Valtioneuvosto päätti 27.2.2020 hallituksen esityksestä, että Suomi vastaanottaa 175 turvapaikanhakijaa Välimeren alueelta. Kaikki 175 turvapaikanhakijaa eivät saavu Suomeen yhtä aikaa, ja kaikkien siirtojen toteuttamisessa menee todennäköisesti useita kuukausia.

Alun perin ensimmäinen siirto oli suunniteltu kesäkuulle, mutta se on viivästynyt käytännön järjestelyiden takia. Kaikille ilman huoltajaa oleville alaikäisille täytyy löytää sopivat edustajat, ja alaikäiset haastatellaan ennen siirtoa lapsen edun arvioimiseksi. Kaikille turvapaikanhakijoille tehdään myös terveystarkastukset.

– Kreikka, Euroopan komissio ja EU:n turvapaikkavirasto EASO tekevät paljon töitä saadakseen ilman huoltajaa olevat alaikäiset mahdollisimman nopeasti Kreikan saarilta mantereelle ja valmistellakseen lapset siirtoihin, kertoo Maahanmuuttoviraston sisäisten siirtojen projektipäällikkö Monna Airiainen.

Kreikan pakolaisleireiltä vastaanotetaan yhteensä sata alaikäistä ilman huoltajaa olevaa turvapaikanhakijaa. Lisäksi Kreikasta voidaan siirtää yksinhuoltajia lapsineen. Kyprokselta ja Maltalta on tarkoitus siirtää sekä ilman huoltajaa olevia alaikäisiä että yksinhuoltajaperheitä, Kyprokselta yhteensä noin 30 turvapaikanhakijaa ja Maltalta noin 26 turvapaikanhakijaa. Aikataulut tarkentuvat myöhemmin.

Valtioneuvoston päätöksen mukaan Suomeen siirrettävien turvapaikanhakijoiden tulee olla erityisen heikon turvallisuustilanteen maasta ja todennäköisesti kansainvälisen suojelun tarpeessa. Suomi ei voi valita esitettäviä turvapaikanhakijoita, mutta tarkistaa jokaisen kohdalla, täyttyvätkö valtioneuvoston päätöksessä määritetyt edellytykset.

Kreikan saarten leirien alaikäisistä suurin osa on yli 14-vuotiaita ja vain alle kymmenen prosenttia heistä on tyttöjä. Maahanmuuttoviraston päättäessä Suomeen siirrettävistä turvapaikanhakijoista painopiste on nuorimmissa alaikäisissä tai alaikäisissä, joilla on erityisiä tarpeita.

Koronatilanne otetaan huomioon, kun siirtoja järjestetään. Jokaiselle turvapaikanhakijalle tehdään ennen siirtoa terveystarkastus, johon sisältyy koronatesti. Kaikille tehdään myös Suomeen saapumisen jälkeen terveystarkastus.

Ennen siirtymistä keskukseen myös alaikäisille järjestetään 14 vuorokauden karanteenia vastaava järjestely. Tämä toteutuu tavanomaista ryhmäkotia vastaavissa olosuhteissa.