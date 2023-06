Günther Oettinger ei säästellyt sanojaan kuvaillessaan Saksan syöksykierrettä.

Saksan entinen EU-komissaari on todennut, että Saksa on ”alennustilassa oleva maa”, joka on taantumassa innovaatiokapasiteetin puutteen ja vähäisen uudistushalukkuuden vuoksi.

Günther Oettinger sanoi torstaina Berliinissä vapaan lehdistön medialiiton kongressissa, että EU:n suurvalta on ”sairaustapaus, joka vaatii kuntoutusta”.

Hän vaati liittohallitukselta radikaalia muutosta Agenda 2010:n kaltaiseen toimintatapaan, joka on Saksassa 2000-luvulla käyttöön otettu lainsäädäntöpaketti. Sen tavoitteena oli uudistaa Saksan sosiaaliturvajärjestelmää ja työmarkkinoita.

”Saimme tuolloin etumatkaa kilpailukyvyn suhteen, ja nyt olemme käyttäneet sen loppuun”, hän kertoi kongressin osanottajille.

”Jos ollaan laskusuunnassa tai syöksymässä kohti taantumaa, niin vaarana on vaurauden menettäminen”, sanoi Oettinger, joka on Saksan Baden-Württembergin osavaltion entinen pääministeri ja entinen EU:n budjetti-, digitaalitalous- ja energiakomissaari.

Saksan talous ajautui viime kuussa tekniseen taantumaan kahden peräkkäisen heikentyneen vuosineljänneksen jälkeen. Se on edelleen ainoa merkittävä maailmantalous, jonka Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) arvioi supistuvan tänä vuonna, mikä herättää pelkoa sen pitkän aikavälin tulevaisuudesta Euroopan johtavana taloutena.

Oettinger valitteli myös poliittisen keskustelun laatua Saksassa ja kyseenalaisti sen, missä määrin poliittiset johtajat kykenevät käsittelemään taloudellisia huolenaiheita.

CDU:n poliitikot väittivät, että poliittinen keskustelu on pysähtynyt koko maassa. He huomauttivat, että nykyisistä epäkohdista ei ole vastuussa vain liittovaltion hallitus, vaan myös heikko oppositio. Suurin puolue on CDU, joka ei ole kyennyt pitämään hallitusta riittävästi tilivelvollisena.

Yleinen pettymys vallitsevaan tilanteeseen on ilmeinen, ja siitä on osoituksena oikeistokonservatiivisen Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen suosion kasvu, joka saavutti viime viikolla 20 prosentin kannatuksen.

Tämä nostaa puolueen samalle tasolle sosiaalidemokraattien (SPD) kanssa, joka on koalition suurin puolue. Tämä antaa AfD:lle merkittävät mahdollisuudet vaikuttaa tuntuvasti Saksan seuraavan liittohallituksen muodostamiseen.

Lähde: Remix