Entinen poliisiylijohtaja Paatero vaatii nopeita toimia katuväkivallan suitsimiseksi: ”Jos halutaan estää julkisten paikkojen väkivaltaa, on siellä oltava enemmän poliiseja”

Mikko Paatero kirjoittaa Facebook-sivullaan maahanmuuton ongelmista ja syrjäytymisestä, jotka ovat viime päivinä olleet otsikoissa Helsingin Sanomien uutisoitua väkivaltarikollisuudesta pääkaupunkiseudulla. Entinen poliisiylijohtaja vaatii pikaisia toimia katuväkivallan lopettamiseksi. Tällainen toimenpide olisi poliisien määrän ja läsnäolon lisääminen.

Helsingin ongelmat nousivat julkiseen keskusteluun, kun tuli ilmi, että pääkaupungissa liikkuu 100-150 vaarallisen nuoren joukko. Näistä nuorista suurin osa on poliisin mukaan ulkomaalaistaustaisia henkilöitä Lähi-idästä ja Somaliasta.

Vuosina 2008 – 2015 poliisiylijohtajana toiminut Mikko Paatero kirjoittaa, että ”kuten poliisikin on todennut, kyse ei ole yhdestä ryhmästä vaan henkilömäärästä jossa varmaan löytyy muitakin kuin helsinkiläisiä”. Vaikka asiasta on uutisoitu vasta viime päivinä, ilmiö ei ole uusi eikä koske pelkästään pääkaupunkiseutua.

– Ilmiö on vaarallinen mutta se ei ole syntynyt juuri nyt vaan sitä on ollut aikaisemminkin ja myös muualla Suomessa.

Ilmiön käsittelyä on vaikeuttanut se, että ”kun keskustelua on yritetty käydä maahanmuuttajien roolista väkivaltarikollisuudessa, keskustelusta tullut vaikeaa”.

– On kuitenkin niin, että aivan liian suuri määrä näistä nuorista on ulkomaalaistaustaisia. Jos katsotaan tilastoja kokonaisuudessaan, niin tosiasia on, että ulkomaalaistaustaisten osuus tietyissä rikoksissa (erityisesti törkeät väkivaltarikokset, seksuaalirikokset ja huumausainerikokset) on hälyttävän korkea.

Suomen tilannetta on verrattu Ruotsiin, jossa tilanne on riistäytynyt jollain lailla käsistä. Virheitä on naapurimaassamme tehty paljon ”eikä takaisin kelaaminen ole ehkä enää edes mahdollista”.

– Ruotsin pääministerin ja poliisijohdon ulostulot ovat valaisevia. Ruotsissa tietenkin tilanne on aivan toisin eikä samanlaista kokonaisuutta ole odotettavissa Suomeen. Mutta jotain kuitenkin, sille emme mahda mitään.

Entinen poliisiylijohtaja viittaa Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin viimeaikaisiin ulostuloihin, joiden mukaan ongelmien taustalla piilee liian humaani maahanmuuttopolitiikka. Myös kulttuurierot nousevat esille. Paatero mainitsee maahantulijoiden uskonnon, islamin, jonka opetukset poikkeavat merkittävästi täällä totutusta.

– On selvää, että kyse on suurimmaksi osin islamista ja erityisesti tietenkin ääri-islamista, jonka taustalla on Jumalan laki eli saria, jonka opetukset poikkeavat suuresti pohjoismaisesta ajattelutavasta.

Paatero toteaa, että Ruotsissa muslimien määrä on jo noin miljoona, ja vuoteen 2050 ulottuvien ennusteiden mukaan määrä saattaa jopa kolminkertaistua. Tilanne on lohduton myös Ranskassa ja Saksassa.

Monikulttuurisesta ajattelutavasta ja vajavaisesta integraatiosta kumpuavat eriytyminen ja rinnakkaisyhteiskunnat. Ruotsissa jokin raja on jo ylitetty.

– Kun käsitykset ovat erilaiset kansallisen lain kanssa, on pyritty muodostamaan erillisiä oman ajattelutavan asumisalueita, joilla vallitsee erilainen maailma – tässä Ruotsi on mennyt jo yli sen rajan, jossa se olisi hallittavissa ainakaan kokonaan millään keinoin.

Suomella on taipumus seurata naapurimaa Ruotsia ja toistaa myös sen tekemät virheet vuosien viiveellä, mutta Paatero ei näe Suomen kielteistä kehitystä vielä peruuttamattomana.

– … poliittinen käsitys laidasta laitaan tuntuu onneksi olevan se, että tämä kehitys on estettävä – hyvä niin.

Myös syrjäytyminen vaikuttaa rinnakkaisyhteiskuntien syntyyn ja eriytymiseen. Paatero uskoo, että juuri syrjäytyminen on suurin sisäisen turvallisuuden uhka Suomessa. Tämä koskee maahanmuuttajien lisäksi myös suomalaisia nuoria.

– On myös muistettava se tutkimuksellinen totuus, että toisen polven maahanmuuttajien ongelmat korostuvat, jos ensimmäisen polven asiat ovat huonosti.

Syrjäytymistä estää parhaiten maahanmuuttajien kotouttaminen sekä nuorten koulutus ja työllistyminen. Se on kuitenkin haasteellista maassa, jossa työttömiä on noin 200 000.

”Nyt tulisi kuitenkin tehdä jotain ja nopeasti” – Paatero kirjoittaa – jotta ongelman syveneminen saadaan Suomessa katkaistua. Pikaisesti tuloksia antava toimenpide olisi poliisien määrän ja sitä kautta läsnäolon lisääminen.

– Oma käsitykseni on, että jos halutaan estää julkisten paikkojen väkivaltaa, on siellä oltava enemmän poliiseja. Se vaikuttaisi tähän ilmiöön heti. Se että poliisien määrän lisäys jonkun ihmiskauppaprojektin lisäksi on ensi vuonna 30 koko maahan ei tietenkään ole mitään.

Paatero kuitenkin korostaa, että viranomaistyötä kaikkiin suuntiin tulee lisätä, sillä poliisin toiminnot ovat vain osa kokonaisuutta.

Entinen poliisiylijohtaja haluaa välttää liikaa yleistämistä. Hän muistuttaa, että ”suurimman osan rikoksista tekevät suomalaiset ja myös heidän auttamisekseen on tehtävä kaikki mahdollinen”.

Paatero painottaa lopuksi, että maahanmuuttopolitiikka vaatii syvällistä päätöksentekoa ja ”se mitä tehdään nyt olevalle ilmiölle on kiireellinen asia”.