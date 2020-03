Entinen Turkin armeijan upseeri siirtolaiskriisistä: ”Tästä voi tulla pahempaa kuin vuonna 2015”

21 vuotta Turkin armeijassa työskennellyt Halis Tunc tuntee Erdoganin strategiat Turkin ja Kreikan rajalla. Hän tuntee myös EU:n heikoimmat kohdat.

Saksalainen Welt haastatteli Halis Tuncin sen jälkeen, kun Turkki ja Venäjä olivat sopineet aselevosta Syyrian Idlibin maakunnassa. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on vaatinut NATO:lta ja EU:lta tukea sen jälkeen, kun Venäjän tukema Syyrian armeija oli tehnyt useita tappavia hyökkäyksiä turkkilaisia sotilaita vastaan. Kun nämä eivät reagoineet, Turkki avasi siirtolaisten virran rajalle. Erdoğan oli lupaillut noin 4 miljoonalle Turkissa olevalle syyrialaiselle uutta kotimaata, mutta nyt Erdogan julisti, ettei hän kyennyt enää huolehtimaan heistä.

Tarkkailijoiden mukaan Erdoğan lietsoi kaaoksen rajalle häivyttääkseen mielistä sotilaalliset epäonnistumiset Syyriassa, sillä yleinen mielipide Turkissa on jo kauan sitten kääntynyt Syyrian sotilasoperaatiota vastaan.

Taustalla taloudelliset ongelmat ja muut epäonnistumiset

Halis Tunc kertoo Weltille, että Erdoğanilla on suuria taloudellisia ongelmia Syyrian offensiivin ja muiden pieleen menneiden poliittisten toimien ja hankkeiden johdosta. Osana pakolaissopimusta EU lupasi Turkille 6 miljardia euroa, mutta tähän mennessä Turkille on maksettu vain 3,2 miljardia. Erdoğanin tavoitteena on kiristää miljardeja euroja lisää sekä luoda turvallisuusvyöhyke Syyriaan lähelle Turkin rajaa.

Welt kertoo Tuncin arvelevan, että Turkin eskalaatiostrategian taustalla saattaa olla myös Libyan tilanne. Turkin ja Libyan välillä äskettäin tehty, Kreikassa voimakasta kritiikkiä herättänyt merisopimus sallii Turkin asevoimien läsnäolon Libyan merialueilla. Tämä voi kallistaa itäisen Välimeren voimasuhteet pitkälti Turkin suuntaan. Tästä johtuen EU on alkanut asettamaan Turkin vastaisia sanktioita, mutta Tunc uskoo, että siirtolaiskriisi voisi pakottaa EU:n luopumaan niistä.

Kuvien mahti

Entinen Turkin armeijan upseeri Tunc muistuttaa, että tällä hetkellä Erdoğan lähettää siirtolaiset Kreikan ja Turkin väliselle maarajalle maiden välisen paljon pitemmän merirajan sijaan. Kreikka pystyy helposti suojelemaan tätä maakaistaletta, mutta jos siirtolaiset saapuisivat meritse, heitä olisi lähes mahdotonta pysäyttää. Tällöin Europan unoniin saattaisi virrata taas miljoonia siirtolaisia vuoden 2015 lailla.

Tunc uskoo strategian taustalla olevan kuvien mahdin. Kuvat yhteenotoista rajalla vaikuttavat dramaattisella tavalla ja saattavat EU:n ja erityisesti Kreikan huonoon valoon nostattaen samalla Turkissa uutta nationalismia.

Tunc sanoo, että Erdoğanin ei olisi koskaan pitänyt päästää 4 miljoonaa syyrialaista maahan. Tunc uskookin, että taustalla on laskelmoivan Erdoğanin jo tuolloin laatima suunnitelma syyrialaisten käyttämisestä painostuskeinona Eurooppaa vastaan.

Erdoğan saattaa vielä tehostaa toimiaan. Vuoden 2015 pakolaiskriisi oli ilman Turkin aktiivista osallisuuttakin rankka kokemus Euroopalle. Turkin ohjatessa aktiivisesti siirtolaisvirtoja, EU saattaa kokea vielä ennennäkemättömän siirtolaiskriisin.