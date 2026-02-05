Entistä harvempi saa enää ansiopäivärahaa – yhä useampi putoaa työmarkkinatuelle

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu näkyy työttömyyskassoissa: yhä useampi menettää oikeuden ansiopäivärahaan.

Työttömyyskassat maksoivat viime vuonna ansiopäivärahaa yhteensä 1,8 miljardia euroa noin 260 000 henkilölle. Sekä etuuden saajien määrä että maksetut korvaukset laskivat selvästi edellisvuodesta, kertoo Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö tuoreessa tiedotteessaan.

Ansiopäivärahan saajien määrä väheni 8 prosenttia ja maksettujen etuuksien määrä 10 prosenttia. Suurin pudotus kohdistui lomautusten perusteella maksettuihin päivärahoihin: niitä sai 82 000 henkilöä, mikä on 16 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kuva: Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö.

Pitkäaikaistyöttömyys näkyy – yhä useampi putoaa työmarkkinatuelle

Työttömyyskassat kertovat, että pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden kasvu on siirtänyt työttömiä ansiopäivärahalta työmarkkinatuelle. Tämä näkyy erityisesti etuuden lakkautuspäätösten määrässä.

Ansiopäivärahaoikeus päättyy, kun etuutta on maksettu enimmäisaika — yleensä noin 1,5 vuotta. Viime vuonna kassat antoivat 40 prosenttia enemmän lakkautuspäätöksiä enimmäisajan täyttymisen perusteella. Myös kielteiset päätökset liian lyhyen työ- tai jäsenyysajan vuoksi lisääntyivät.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman kuvaa kehitystä huolestuttavaksi:

”Työttömiä on viime vuonna siirtynyt ansiopäivärahalta työmarkkinatuelle. Osasyy ansiopäivärahan saajien vähenemiselle on, että oikeus ansiopäivärahaan on entistä harvemmalla. Tämä voi johtua siitä, että oikeus ansiopäivärahaan on päättynyt pitkän työttömyyden vuoksi tai siitä, että ansiopäivärahan maksamiseksi vaadittua työhistoriaa ei löydy.”

Kaikissa kassoissa ei laskua – hoitoala ja akateemiset poikkeavat joukosta

Vaikka kokonaiskuva on laskeva, osa työttömyyskassoista kulki vastavirtaan. Hoitoalan ja akateemisten alojen kassoissa ansiopäivärahan maksatus kasvoi edellisvuoteen verrattuna.

Erityisesti Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa sekä Erityiskoulutettujen työttömyyskassa raportoivat sekä kulujen että saajamäärien nousua.

Lue lisää aiheesta: