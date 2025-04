Epäillyt huijasivat ensin 139 eläkeläistä – nyt heitä syytetään kahden ruotsalaisen murhasta Etiopiassa

Molempia pääepäiltyjä tutkitaan nyt myös kahden Ruotsin kansalaisen murhasta Etiopiassa.

Kaksi Ruotsin kansalaista, joista toinen on syntynyt Eritreassa, on nyt etsintäkuulutettu murhasta. Epäillyt kuuluvat rikollisryhmään, joka huijasi 150 ruotsalaista eläkeläistä.

Piirisyyttäjä Linda Wiking kertoi Samnytt-uutisportaalille, että he ovat jättäneet syytteen Göteborgin käräjäoikeudelle maaliskuun lopussa. Syytteessä on 14 henkilöä, kymmenen miestä ja neljä naista, syytettynä siitä, että he ovat huijanneet 139 ruotsalaiselta eläkeläiseltä 17 miljoonaa kruunua (1,6 miljoonaa euroa) ulkomaisia puhelinkeskuksia käyttäen.

Syytteen kaksi pääepäiltyä ovat 24-vuotias Nathnael Merkonen, joka on syntynyt Eritreassa nimellä Natu Binjam. Merkonen on ollut Ruotsin kansalainen uudella nimellä vuodesta 2015. Hänellä on rikosrekisteri. Toinen mies on 23-vuotias Ruotsissa syntynyt ruotsalaisen äidin ja Guinea-Bissausta kotoisin olevan isän poika, eikä hänellä ole aiempaa rikosrekisteriä.

Nämä kaksi miestä työllistivät useita täysin ruotsalaistaustaisia ruotsalaisia laittomissa puhelinkeskuksissa muun muassa Kyproksella, Egyptissä, Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa, Maltalla, Thaimaassa ja Yhdysvalloissa. Näistä puhelinkeskuksista käsin huijausoperaatioita tehdään järjestelmällisesti.

Molempia epäiltyjä tutkitaan nyt myös kahden Ruotsin kansalaisen murhasta Etiopiassa. Ilmoitetuista uhreista ei ole saatu ”elonmerkkejä” maaliskuun 2022 jälkeen.

Mutta tutkinnan aikana kahta pääsyytettyä vastaan nousee esiin vieläkin vakavampia syytöksiä. Heidän epäillään murhanneen kaksi Ruotsin kansalaista Etiopiassa.

Piirisyyttäjä Wiking kertoo, että murhatut ruotsalaiset ovat miehiä ja että he ovat syntyneet 1990-luvun lopulla.

”Asianomistajat ovat olleet kateissa”, hän kertoi Samnyttille.

”En tiedä, onko molemmista tehty katoamisilmoitus, mutta heistä ei ole saatu elonmerkkejä maaliskuun 2022 jälkeen.”

Syyttäjien mukaan Etiopia on yksi niistä maista, joissa kahdella murhasta epäillyllä väitetään olleen hallussaan yksi puhelinkeskuksista – vaikka kyseinen maa ei näy petosjutussa. Kaksi uhria oli kyseisessä maassa työskentelemässä puhelinkeskustoiminnassa.

”Ajatuksena oli, että he työskentelisivät siellä”, syyttäjä sanoo.

Kun he olivat Etiopiassa, heidät murhattiin.

Epäillyt pidätetty murhasta

Keskiviikkona Nathnael Merkonen ja 23-vuotias mies pidätettiin ja heitä syytetään murhasta. Molemmilla on pitkä historia petoksista. Heitä syytetään myös kidnappauksesta ja raiskauksesta, mutta tutkinnan yksityiskohdat pidetään salassa, joten kaikkea ei vielä tiedetä.

”Ennen kuin aloimme kuulustella ihmisiä ja lähteä vähän liikkeelle, halusimme olla varmoja, että heidät on pidätetty rajoitusten mukaisesti meidän tapauksessamme. Näin me yksinkertaisesti valvomme, kenen kanssa he voivat olla yhteydessä”, syyttäjä kertoi.

”Olen esittänyt epäilyjen perustan, joka perustuu osittain kuulustelutietoihin. Lisäksi meillä on tietty kuvausjakso ja erilaisia tietoja, joista selviää, missä ihmiset ovat olleet”.

Syyttäjä ei suostunut paljastamaan, mitä kuvamateriaalissa nähtiin eikä kertomaan muitakaan todistusaineistoja.

”Meidän pitää kuulla henkilöitä. Jos mennään liian pitkälle yksityiskohtiin, on vaikea tietää, onko näillä ihmisillä itsellään tietoa vai ovatko he lukeneet sen mediasta”.

Lähde: Samnytt

