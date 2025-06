Epäilty sabotaasi kohdistunut ruotsalaisiin telemastoihin

Noin kolmekymmentä epäiltyä telemastojen sabotaasia on tapahtunut E22-tien varrella Ruotsin itärannikolla. Poliisi epäilee, että hyökkäykset ovat saman tekijän tekemiä, ja tutkii nyt tapauksia koordinoituna rikossarjana yhteiskunnan kannalta tärkeää infrastruktuuria vastaan.

Viime aikoina Kaakkois-Ruotsissa on rekisteröity noin kolmekymmentä epäiltyä sabotaasia, jotka on kohdistettu tietoliikennelaitteisiin. SVT:n tietojen mukaan suurin osa hyökkäyksistä on tapahtunut valtatie E22:n läheisyydessä, minkä vuoksi poliisi koordinoi nyt tutkintaa useiden maakuntien alueella.

Sabotaasipaikoilla on tuhottu teknistä laitteistoa – kaapeleita on katkaistu ja sulakkeita sabotoitu – mutta mitään ei ole varastettu. Tapahtumat ovat vaikuttaneet jonkin verran matkapuhelinverkkoon, mutta laajamittaisia toimintahäiriöitä ei ole raportoitu.

”Teknistä laitteistoa on tuhottu useissa paikoissa, ja erityistä on se, että saamme ilmoituksia maantieteellisesti rajalliselta alueelta”, sanoo turvallisuuspäällikkö Roger Gustafsson Post- ja telestyrelsen -virastosta (PTS).

Viranomaiset ovat ajoittain ottaneet käyttöön kriisinhallinnan hallitakseen eskaloituvaa tilannetta. Tapahtumat katsotaan vakaviksi, etenkin kun useat sabotaasit ovat tapahtuneet lyhyessä ajassa ja rajallisella alueella.

Yhteinen nimittäjä

Oikeudellisten edustajien mukaan useat seikat viittaavat siihen, että hyökkäykset voivat olla yhteydessä samaan tekijään tai ryhmään.

”On seikkoja, jotka viittaavat siihen, että kaikella on yhteys, mutta se on jotain, minkä tutkinta saa selvittää”, sanoo syyttäjä Michelle Stein, joka johtaa poliisitutkintaa.

Tutkintaa johtaa Kalmarin läänin vakavien rikosten erikoisyksikkö, ja se kattaa myös tapaukset Smålandin ja Östergötlandin lähialueilta. Työ tehdään yhteistyössä useiden viranomaisten kanssa, mukaan lukien yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin toimijat.

Sabotaasin motiivi on vielä tuntematon. Ruotsin suojelupoliisi (Säpo) seuraa tilanteen kehittymistä, mutta ei halua kommentoida mahdollista osallistumistaan tällä hetkellä.

Televiestintäalan edustajat kuvailevat sabotaasien määrää poikkeuksellisen korkeaksi ja viittaavat infrastruktuuria kohtaan tehtyjen rikosten yleiseen lisääntymiseen viimeisen vuoden aikana.

”Oletamme, että osassa tämän tyyppisistä ilmoituksista, joita teemme, on yhteyksiä tiedusteluun ja sabotaasiin, jonka tarkoituksena on testata kykyämme ja tarkkailla toimintaamme, jotta voidaan seurata, miten toimimme tällaisissa tilanteissa”, sanoo Teracomin turvallisuuspäällikkö Stefan Steijnick.

Lähde: Nordfront

