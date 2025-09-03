Epäilty tunisialainen sarjamurhaaja pidätetty – saattoi murhata neljä miestä homofobian vuoksi

Tunisialainen murhaaja otti kohteekseen homoseksuaaliset miehet.

Tunisialainen maahanmuuttaja on pidätetty neljän Seine-joesta löytyneen ruumiin yhteydessä Pariisin ulkopuolella. Vaikka hän on tällä hetkellä vain epäilty, poliisi on yhdistänyt hänet neljän homoseksuaalisen miehen murhaan pelkästään 16 päivän aikana.

Ensimmäisen ruumiin löysi ohikulkija joesta Choisy-le-Roin kunnassa Pariisin esikaupunkialueella. Poliisi löysi myöhemmin kolme muuta ruumista.

Syyttäjän mukaan uhrit ovat Créteilissä asuva 48-vuotias ranskalainen, Choisy-le-Roissa asuva 21-vuotias algerialainen ja kaksi koditonta miestä: toinen 21-vuotias algerialainen ja 26-vuotias tunisialainen.

Nykyisen epäillyn ensimmäinen kuuleminen tapahtui Pariisin 17. kaupunginosassa Rue du Bastionilla sijaitsevan tuomarin edessä asianajajansa Antoine Oryn läsnä ollessa, joka ei halunnut kommentoida tapausta.

Aluksi hän yritti esittää olevansa algerialainen nimeltä Ahmed Ben Ali, mutta viranomaiset tietävät nyt, että hän on kotoisin Tunisiasta ja hänen nimensä on Monji – arabiankielinen sana, joka tarkoittaa suomeksi ”pelastajaa”.

Ranskassa laittomasti oleskellut mies vietiin Le Parisienin viime viikolla vahvistamien tietojen mukaan Plaisirin (Yvelines) hallinnolliseen pidätyskeskukseen, jossa poliisi pidätti hänet keskiviikkoaamuna ja hänelle määrättiin OQFT (karkotusmääräys Ranskan alueelta).

Toinen henkilö on myös otettu säilöön tapaukseen liittyen ja häntä on myös kuulusteltu. Tällä hetkellä viranomaiset tutkivat teoriaa, jonka mukaan tekijä on sarjamurhaaja, jonka kohteena ovat homoseksuaaliset miehet. Le Parisien on vahvistanut, että ensimmäinen tunnistettu ruumis, 40-vuotias mies Créteilistä, oli homoseksuaali.

”Ilman tunnustuksia on mahdotonta olla varma. Mutta todennäköisin teoria on, että kyseessä on sarjamurha, joka on tehty uhrien todellisen tai oletetun seksuaalisen suuntautumisen – homoseksuaalisuuden – vuoksi. Mahdollinen viha tätä yhteisöä kohtaan, jonka motiivit voivat liittyä epäillyn turhautuneeseen seksuaalisuuteen, mutta myös hänen tiukkaan islamin harjoittamiseen, joka paljastui tutkinnan aikana”, lehti kirjoitti.

Le Parisien toteaa lisäksi, että poliisi perustelee tätä teoriaa sillä, että vain muutama sata metriä ylävirtaan ruumiiden löytöpaikalta on tunnettu paikka, ”jossa homomiehet tapaavat öisin salamyhkäisiä seksisuhteita varten”.

Lisäksi poliisitutkijat ovat yhdistäneet murhasta epäillyn murhien uhreihin. Poliisin mukaan yksi uhreista oli jopa epäillyn ystävä, ja molemmat esiintyivät yhteisissä valokuvissa. Tunisialainen epäilty käytti yhden uhrin puhelimen sim-kortttia ja sen jälkeen toisen uhrin pankkikorttia.

Lehti arvelee, että murhaaja on saattanut viedä heidät kotiinsa, ollut heidän kanssaan seksisuhteessa ja sitten heittänyt ruumiit jokeen. Hän on ollut Ranskassa kolme vuotta ja oleskellut maassa laittomasti kahdeksan kuukautta.

Kodittomien ja haavoittuvassa asemassa olevien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti Seinen varrella Pariisin ulkopuolella sen jälkeen, kun kodittomat karkotettiin Pariisista olympialaisten vuoksi.

Ensimmäinen löydetty ruumis oli ”suhteellisen hyvin säilynyt”, mutta kolme muuta olivat ”hyvin pitkälle maatuneessa tilassa”, syyttäjänvirasto täsmensi lausunnossaan. Kahdessa ruumiissa oli myös selviä merkkejä väkivallasta.

Vaikka kaikki uhrit sijaitsivat samalla alueella, viranomaiset eivät ole varmoja siitä, oliko ruumiit heitetty Seineen kauempana yläjuoksulla.

