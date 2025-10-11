Epäilyttävät rahavirrat vievät pedofiilien jäljille

Verkossa tapahtuva lasten seksuaalinen hyväksikäyttö koskettaa joka vuosi noin 300 miljoonaa lasta ympäri maailman, selviää kansainvälisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän (FATF) raportista.

Varhaiset havainnot pelastavat ihmishenkiä

Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä verkossa voidaan torjua tehokkaimmin seuraamalla rahavirtoja, FATF arvioi. Kun tällaisesta rikollisuudesta havaitaan merkkejä riittävän varhain, viranomaiset voivat estää hyväksikäyttöä, pelastaa ihmishenkiä ja saada epäillyt oikeuden eteen.

FATFin mukaan viranomaisten pitää tehdä kansainvälistä yhteistyötä, jotta ne pystyvät estämään lasten seksuaalista hyväksikäyttöä verkossa.

Yksityinen sektori voi auttaa

Pankit ja muut finanssialan toimijat voivat auttaa havaitsemaan epäilyttäviä rahavirtoja. Ne voivat myös tukea viranomaisten operaatioita, joilla pyritään pitämään lapset turvassa.

Raportti sisältää esimerkkejä tapauksista, joissa rahavirtojen seuraaminen on auttanut puuttumaan lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön verkossa. Viranomaiset ovat onnistuneet pidättämään epäiltyjä ja pelastamaan uhreja eri puolilla maailmaa.

Rahansiirrot saatetaan naamioida hyväntekeväisyydeksi

Verkossa tapahtuvaan lasten hyväksikäyttöön liittyy usein tunnettujen rahansiirtopalveluiden käyttö.

Näitä ovat esimerkiksi PayPal ja Aasiassa toimiva monipalvelu Grab-sovellus. Tilillä voi myös olla paljon maksutapahtumia, jotka liittyvät pelialustoihin ja sosiaalisen median palveluihin, kuten Instagramiin, Tiktokiin sekä Facebookiin.

Yksi hälytysmerkeistä voi olla siirrettävien rahasummien suuruudet, etenkin tasasuuruiset maksutapahtumat, jotka ovat määrältään 10–200 euron välillä. FATF:n mukaan hyväksikäyttötapauksissa liikkuvat summat ovat yleensä alle 500 euroa, mutta yksittäistapauksissa jopa 1500 euroa.

Rahasiirrot sijoittuvat usein myöhäisiltaan, yöhön tai varhaiseen aamuun. Selvityksestä käy ilmi, että rahasiirrot tapahtuvat yleensä iltaseitsemän ja aamuseitsemän välillä. Siirtoja tapahtuu epäsäännöllisin väliajoin, mutta usein toistuvasti saman päivän aikana tai peräkkäisinä päivinä. Maksutapahtumia voi olla pitkältäkin ajanjaksolta.

Rahasiirrot saatetaan naamioida hyväntekeväisyydeksi. Siirtoja voidaan kuvailla esimerkiksi koulumaksuiksi tai taloudelliseksi tueksi erilaisiin tarkoituksiin, kuten vaatteisiin, leluihin, asumiseen tai sairaanhoitoon.

Lähteet: FATF, Valtiovarainministeriö