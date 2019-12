Éric Zemmour: ”Meidän tulee liittoutua Visegrád-maiden kanssa suojataksemme identiteettiämme”

Ranskalainen kirjailija ja toimittaja Éric Zemmour uskoo, että liittoutuminen keskieurooppalaisten Visegrád -ryhmän maiden kanssa auttaisi Eurooppaa säilyttämään eurooppalaisen kulttuurin ja identiteetin.

Visegrád Post haastatteli Budapestissä vierailleen Éric Zemmourin maaliskuussa. Haastattelun pääaiheina olivat Euroopan jatkuvasti epäliberaalisemmaksi muuttuva demokratia sekä sen suhde maahanmuuttoon.

Zemmour kokee, että Länsi-Euroopan liberaali demokratia on kaapattu, ja kaappaajana on epäliberalismi. Alun perin liberaali demokratia tarkoitti liberalismiin kallellaan olevaa demokratiaa. Demokratia on kansan valtaa, mihin liittyy myös liberalismi. Demokratian vaarana on enemmistön diktatuuri, joten liberalismi on perinteisesti merkinnyt yksilön vapauden ja toisinajattelijoiden kunnioittamista.

Nykyinen demokratia ei kuitenkaan enää ole liberaalia, ja vähemmistöstä on tullut tyranni, joka tyrannisoi enemmistöä.

– Enemmistön tyranniaa pelättiin niin paljon, että laadittiin kaikenlaisia erityisesti lakiperustaisia toimintamalleja, jotka kontrolloivat, lukitsevat ja mitätöivät enemmistön tahtoa Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen nimissä. Tuomareiden on sallittu tehdä tulkintoja halunsa mukaan hämäristä filosofisista periaatteista, joiden ei koskaan olisi pitänyt päätyä lainsäädäntöön. Tämän seurauksena valtion valtaa on rajoitettu ja enemmistön valtaa on kavennettu.

Epäliberaali demokratia on kaapannut demokratian

Maahanmuutto on kirjailijan käsityksen mukaan esimerkki konfliktista enemmistön ja tyrannisoivan vähemmistön suojelemien tuomarien välillä, jotka pakottavat enemmistön noudattamaan vähemmistön tahtoa – ja juuri näin epäliberaali demokratia kaappaa demokratian.



Ihmiset yleensä haluavat ihmisoikeuksien tarkoittavan myös ihmisten oikeuksia historialliseen ja oman kulttuurinsa jatkuvuuteen – eikä sitä, että vieraat kulttuurit voivat asettautua keskelle ikivanhoja kulttuureja jatkuvasti omaa vaikutuspiiriään laajentaen.

– Tätä on vaikea selittää, koska sen pyrkii mitätöimään propaganda, jonka mukaan ”jokainen, joka on liberaalia demokratiaa vastaan, vastustaa vapautta ja suosii diktatuuria.” Mutta juuri tästä hetkestä eteenpäin ymmärtää, että asia on juuri päinvastoin. Tästä aiheesta on vaikea keskustella, mutta uskon, että keskustelua tulee jatkaa.

”Invaasio on alkamassa, ja se täytyy pysäyttää”

Zemmourin mielestä Unkari Viktor Orbánin johdolla on toiminut oikein vuonna 2015 alkaneen suuren siirtolaiskriisin suhteen. Vuonna 2015 Unkari päätti rakentaa raja-aitoja, joilla suojattiin kolmansien maiden siirtolaisten invaasiolta paitsi Unkaria myös koko EU:n vapaan liikkuvuuden Schengen-aluetta.

Zemmour tarkentaa, että kyse on pitkälti islamilaisen maailman sekä monietnisyyden ja monikulttuurin vastustamisesta. Zemmour viittaa muslimien suorittamaan Euroopan osien valloitukseen keskiajan jälkeen. Unkari jäi tuolloisessa islamilaisen maailman suorittamassa valloituksessa ”väärälle puolelle”. Eurooppa on kokemassa uudelleen islamisaation suurella osalla alueestaan sekä ennestään tuntemattomien monikulttuuristen yhteisöjen nousun. Seurauksena tulee olemaan katastrofi.

– Orbánin päätös on seurausta siitä mitä aiemmin kerroin … Kun hän näkee miljoonia ihmisiä, enimmäkseen miehiä ja muslimeja, hän tulkitsee kyseessä olevan invaasion. Se on alkamassa taas, ja se täytyy pysäyttää välittömästi.

Kirjailija painottaa, että Euroopan pitäisi olla kiitollinen Orbánille tämän toimenpiteistä rajojen sulkemiseksi.

– Euroopan tulisi olla siitä kiitollinen. Ja tottakai hän vastustaa Brysselin maahanmuuttomyönteisiä ja monikulttuurisia visioita. Brysselissä ajatellaan puhtaasti taloudellisia näkökohtia. Enemmän siirtolaisia, pienemmät palkat, mikä parantaa tuottoa, ja siirtolaisista tulee kuluttajia, joten tämä on hyväksi kasvulle. Katsos, kaikki edellinen on mitattavissa olevaa, mutta he eivät näe sivilisaatioiden yhteentörmäystä, sillä Brysselin teknokraatit kieltävät sen olemassaolon ja uskovat vain yhteen maailmanlaajuiseen sivilisaatioon.

– He uskovat näin. Orbán kuitenkin vastustaa tätä, ja mielestäni hän on ottanut oikean suunnan. Mutta kuten voit nähdä, tämä ei ole Lännen eliitin mielipide.

”Jos maanosa ei säily tällaisena, se ei enää ole Eurooppa”

Zemmour vertaa Puolasta, Tšekin tasavallasta, Slovakiasta ja Unkarista muodostuvaa Visegrád-ryhmää (V4) ennen ensimmäistä maailmansotaa vallinneeseen Itävalta-Unkariin. Hän sanoo olevansa pahoillaan, ettei Ranska aikoinaan harkinnut kuulumista liittoon.

– Mutta emme voi kirjoittaa historiaa uudelleen. Joka tapauksessa ranskalaisten tulisi yhdistää voimansa tämän ryhmän [V4] kanssa, jotta ennen kaikkea kristitty ja kreikkalais-roomalainen ajatus Euroopasta ja eurooppalaisesta identiteetistä säilyisi. Muutoin Eurooppa ei enää ole valkoisten kristittyjen ja kreikkalais-roomalaisten maanosa.

– Vähemmistöjä voi olla, mutta niiden tulee pysyä vähemmistöinä. Jos maanosa ei säily tällaisena, se ei enää ole Eurooppa. Kaikki ajattelijat kenraali de Gaullesta Paul Valéry’yn ovat sanoneet juuri kuten edellä kerroin. He eivät olleet rasisteja, he eivät olleet islamofobeja, kuten jotkut heitä typerästi kutsuvat nykyään. Tämä on totuus. Jos tämä ei toteudu, Eurooppa ei ole enää Eurooppa ja Eurooppaan saapuu vieras sivilisaatio. Meistä tulee sitten jokin toinen sivilisaatio.