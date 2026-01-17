Eritrealaismies hyökkäsi sattumanvaraisesti kadulla: “En voi hallita itseäni”

Eritrealaismies kertoi poliisille, ettei kykene hallitsemaan väkivaltaisia ajatuksiaan, kun kulkee ihmisten ohi.

Ruotsin Eskilstunassa on parhaillaan käynnissä oikeudenkäynti, joka paljastaa karulla tavalla maahanmuuton varjopuolia. 28-vuotias Eritreasta tullut Ahmed Mohammed Omar Salim on tunnustanut hyökänneensä kolmen sivullisen kimppuun viime vuoden aikana. Hyökkäykset tapahtuivat täysin ilman provokaatiota Skiftingen kaupunginosassa.

Ensimmäinen isku: lapsiperheen isä pyörällä

Samnyttin siteeraamien todistusten mukaan kesäkuun 19. päivänä Salim potkaisi miestä, joka pyöräili lastensa kanssa. Poliisi saapui paikalle, kuulusteli tekijän ja päästi hänet vapaaksi. Myöhemmin Salim kertoi tulkin välityksellä, että hän oli “ulkoilemassa raittiissa ilmassa, mutta ei voinut hallita käytöstään”.

Toinen hyökkäys: 75-vuotias nainen joutui sairaalaan

Joulukuun 7. päivänä Salim kohdisti väkivallan 75-vuotiaaseen naiseen, joka odotti bussia. Hän potkaisi naista polveen, jolloin tämä kaatui ja löi päänsä asfalttiin. Uhrin otsaan jäi syvä haava, ja hänet kuljetettiin ambulanssilla sairaalaan. Nainen sai useita tikkejä ja on sittemmin elänyt jatkuvassa pelossa.

Kolmas isku: poliisin silmien alla

Seuraavana päivänä, 8. joulukuuta, poliisit olivat jo valmiiksi alueella lisääntyneen väkivallan vuoksi. He näkivät Salimin kulkevan kadulla, ja hetkeä myöhemmin kuulivat huudon. 42-vuotias nainen makasi maassa – Salim oli potkaissut häntä vatsaan. Tekijä yritti paeta, mutta poliisi otti hänet kiinni.

“En voi hallita itseäni”

Kuulusteluissa Salim totesi: “Joskus sairastun, kun kävelen ihmisten ohi. Jotain tulee päähäni, enkä voi hallita itseäni.” Hän myöntää teot, mutta kiistää niiden olleen tahallisia. Syytteet sisältävät kaksi pahoinpitelyä ja yhden lievemmän pahoinpitelyn.

Oikeus ja psykiatrinen arvio

Salim on ollut Ruotsissa vuodesta 2018. Hän väittää tulleensa maahan ”työn perässä”, mutta on viime aikoina saanut sairauspäivärahaa stressin ja unettomuuden vuoksi. Oikeus tutkii nyt, oliko hän tekohetkellä vakavasti mielenterveyshäiriöinen. Mikäli näin todetaan, hän välttyy vankeusrangaistukselta ja joutuu psykiatriseen hoitoon.

Lue lisää aiheesta: