Esitutkinta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä valmistui Pohjois-Karjalassa – israelilaismiehellä yli 500 uhria

Poliisi on saanut valmiiksi tammikuusta 2021 alkaen tutkinnassa olleen rikosepäilyn törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Epäilty rikos on tapahtunut vuosien 2020-2021 välisenä aikana.

Asiaomistajana tapauksessa on nainen, joka oli rikoksen tekohetkellä 15-vuotias. Rikoksesta epäiltynä on 27-vuotias Israelin kansainen, joka vangittiin poissaolevana Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa 22.6.2021. Israelin poliisi otti epäillyn kiinni 16.1.2023 ja luovutti hänet Suomeen 18.8.2023. Epäilty vangittiin Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden päätöksellä 18.8.2023.

Esitutkinnan perusteella epäilty rikos tehtiin internetin välityksellä. Yhteydenpitoon asianomistajan ja rikoksesta epäillyn välillä on käytetty erilaisia viestisovelluksia. Asianomistaja ja epäilty ovat olleet rikosten tapahtuma-aikaan eri maissa. Poliisi selvitti rikoksesta epäilyn henkilöllisyyden tiiviissä yhteistyössä yhdessä Israelin poliisin kanssa.

Israelin poliisi teki 16.1.2023 kiinnioton yhteydessä kotietsinnän miehen asuntoon. Asunnosta takavarikoitiin materiaalia, jonka perusteella on syytä epäillä, että mies on hyväksikäyttänyt yli 500 uhria internetin välityksellä. Tämän hetkisen esitutkinnan perusteella nyt asianomistajana oleva nainen on miehen ainoa suomalainen uhri. Israelin poliisi vastaa miehen muiden epäiltyjen rikosten tutkinnasta.

Itä-Suomen poliisi on tehnyt esitutkintaa tiiviissä yhteistyössä keskusrikospoliisin Itä-Suomen yksikön kanssa. Asia siirtyi syyteharkintaan 21.12.2023. Syytteen noston määräpäivä on 26.1.2024.

Kansalainen uutisoi aiheesta elokuussa.