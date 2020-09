Esitutkinta valmistui – kirjailija Veijo Baltzaria epäillään törkeästä ihmiskaupasta, ihmiskaupasta ja seksuaalirikoksista

Poliisi on saanut valmiiksi poikkeuksellisen laajan ihmiskauppa- ja seksuaalirikoskokonaisuuden esitutkinnan. Kokonaisuuden selvittäminen poliisissa on kestänyt yli vuoden. Tutkinnan yhteydessä on kuulusteltu lähes sataa todistajaa ja lisäksi puhutettu puhelimessa yli viittäkymmentä ihmistä.

Poliisi epäilee kirjailija ja kulttuurineuvos Veijo Balzaria lukuisista rikoksista, joiden uhriksi on esitutkinnan perusteella joutunut seitsemän 1980-2000 -luvuilla syntynyttä naista. Osa asianomistajista on ollut rikosten tapahtumahetkellä alaikäisiä.

Rikosnimikkeet ovat vakavia kuten törkeä ihmiskauppa ja ihmiskauppa, törkeä raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, raiskaus, seksuaalinen hyväksikäyttö, pahoinpitely sekä laiton uhkaus.

Käytti hyväksi nuorten naisten turvatonta tilaa ja riippuvaista asemaa

Poliisi epäilee, että Baltzar on tutustunut tyttöihin ja nuoriin naisiin Helsingissä ja värvännyt heidät pyörittämäänsä teatteritoimintaan. Hän on houkutellut asianomistajia ensin käymään ja oleskelemaan ja lopulta asumaan luonaan. Asuinpaikkoja on ollut ensin useampi paikka pääkaupunkiseudulla ja lopulta iso asunto Tammisaaressa. Lisäksi Baltzarilla on ollut käytössään asunto ainakin Kuopiossa. Asunnoissa asui miehen lisäksi kaksi naista, joita epäillään avunannosta ihmiskauppaan, sekä erinäinen määrä muita nuoria naisia.

– Poliisi epäilee esitutkinnan perusteella, että rikoksista epäilty on käyttämällä hyväksi asianomistajien turvatonta tilaa ja riippuvaista asemaa – ja ainakin osaa asianomistajista myös painostamalla – värvännyt heidät yhteisöönsä ja majoittanut heitä erinäisissä asunnoissa saattaakseen heidät seksuaalisen hyväksikäytön ja/tai pakkotyön kohteeksi ja ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Saara Asmundela.

Baltzar on ollut tietoinen naisten haavoittuvasta asemasta. Kaikki asianomistajat ovat olleet nuoria vaikka eivät kaikki alaikäisiä. Kaikilla on ollut jo ennestään elämässään haasteita, joista he ovat kertoneet Baltzarille. Lisäksi naiset ovat olleet taloudellisesti ja majoituksen suhteen riippuvaisia miehestä. Osalla heistä on ollut myös työsuhde Baltzarin Drom ry -yhdistykseen. Lisäksi kulttuurineuvos on käyttänyt hyväksi asemaansa tunnettuna kulttuuritoimijana.

Naisten on pitänyt miehen luona asuessaan toimia hänen antamiensa sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Yhteisön säännöt ovat koskeneet muun muassa pukeutumista ja ulkonäköä, syömistä, liikkumista ja yhteydenpitoa yhteisön ulkopuolelle. Naiset on erkaannuttu perheistään ja ystävistään, eivätkä he saaneet olla yhteydessä ulkopuolisiin.

Baltzar on kohdistanut naisiin väkivaltaa ja yhteisössä on vallinnut pelon ilmapiiri. Osa naisista on joutunut seksuaalirikosten uhreiksi.

Osalla uhreista on ollut työsopimus Drom ry -yhdistykseen. Nekin, joilla on ollut työsopimus, ovat pääsääntöisesti siirtäneet erinäisissä osissa heille maksetun palkan miehen tilille. Naiset ovat joutuneet tekemään ylipitkiä työpäiviä korvauksetta tai ilman asianmukaista korvausta, vapaapäiviä tai lomia.

Edelleen vangittuna

Veijo Baltzar otettiin kiinni hänen asunnostaan Tammisaaressa 19.11.2019. Samana päivänä kiinniottopaikalla tehtiin kotietsintä, jossa takavarikoitiin suuri määrä tavaraa ja materiaalia, muun muassa erilaisia asiakirjoja sekä kuva- ja videomateriaalia, joita on käytetty esitutkinnassa todisteena. Mies vangittiin Helsingin käräjäoikeudessa 21.11.2019, ja hän on edelleen vangittuna.

Kahta ihmiskauppa- ja muiden rikosten asianomistajaa epäillään avunannosta ihmiskauppaan. Toinen heistä oli esitutkinnan alkuvaiheessa vangittuna, mutta hänet vapautettiin, kun tuli ilmi, että hänen itsensä epäillään joutuneen muun muassa ihmiskaupan uhriksi vuosikausien ajan.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet 1.8.2004-19.11.2019 välisenä aikana. Tapahtumapaikat ovat Helsinki, Espoo, Raasepori, Suonenjoki ja Kuopio.

Kokonaisuus siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan. Syytteen nostamisen määräpäivä on 18.11.2020.

Ministerit tietoisia

Jopa ministerit ovat olleet tietoisia Baltzarin toiminnasta. Humanistisen tiedekorkeakoulun teetti vuonna 2012 tutkimuksen, jossa todettiin, että Baltzarilla oli pyrkimys erityisen vahvaan ja läheiseen ohjaussuhteeseen opiskelijoiden kanssa ja oppilailta edellytettiin ”ehdotonta sitoutumista” ohjaajan auktoriteettiin. Tutkijalehtorit olivat huolissaan, miten toiminta vaikuttaa osallistujien henkiseen hyvinvointiin. Ohjaustoimintaan liittyi ihailua, läheisyyttä ja romantiikkaa.

Selvityksen aikana kulttuuri- ja urheiluministerinä toimi Paavo Arhinmäki (vas.), joka oli vahvasti mukana Baltzarin myöhemmissä hankkeissa, kuten Euroopan omatunto -konferenssissa. Opetusministerinä toimi Jukka Gustafsson (sdp.). Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sai lehtitietojen mukaan tietoa Baltzarin toiminnasta ja seksuaalisesta häirinnästä vuonna 2018. Taideteollisen korkeakoulun kunniatohtori Paavo Lipponen (sdp.) on avoimesti puhunut pitkäaikaisesta ystävyydestään Baltzariin.

Baltzar sai seksuaaliseen ahdisteluun liittyvän tuomion jo vuonna 1999. Edellä mainitusta huolimatta presidentti Tarja Halonen myönsi hänelle myöhemmin kulttuurineuvoksen arvonimen ja toimi hankkeiden suojelijana. Baltzarin Drom ry -yhdistystä on avokätisesti tuettu julkisin varoin.

Eduskuntaan Veijo Baltzar yritti vuoden 2015 vaaleissa SDP:n Uudenmaan listalta.

Lähteet Poliisin tiedote, Kansalainen, Iltasanomat.

