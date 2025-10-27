Esitutkinta vastasyntyneen vauvan epäillyssä murhassa etenee

Vauva syntyi ja kuoli paikan päällä Lohjalla yksityisasunnossa illalla 17.10. Asunnossa oli tapahtumahetkellä vauvan äiti ja tämän puoliso. Soiton hätäkeskukseen teki puoliso. Se, onko puoliso vauvan isä, varmistuu esitutkinnan aikana.

Vauva menehtyi paikalle saapuneen ensihoidon elvytysyrityksistä huolimatta. Teon pääepäilty eli lapsen äiti vangittiin käräjäoikeuden päätöksellä 21.10.

− Poliisi selvittää esitutkinnassa puolison toimintaa ja hänen mahdollista syyllistymistään johonkin rikokseen tapahtumiin liittyen. Poliisi otti myös puolison kiinni tapahtumapaikalla, mutta hänet vapautettiin, kun kuulustelut oli tehty. Tämänhetkisen tiedon valossa poliisilla ei ole tarvetta esimerkiksi esittää puolisoa vangittavaksi, kertoo rikoskomisario Maria Hietajärvi Länsi-Uudenmaan poliisista.

Esitutkinnan tässä vaiheessa rikosnimike on edelleen murha. Poliisi epäilee, että äiti on välittömästi syntymän jälkeen jättänyt tarkoituksellisesti huolehtimatta vauvasta asianmukaisesti, mikä johti vauvan menehtymiseen.

− Tässä vaiheessa esitutkintaa poliisi ei epäile, että äiti tai tämän puoliso olisivat esimerkiksi kohdistaneet vauvaan aktiivista fyysistä väkivaltaa syntymän jälkeen, kuten joissakin yhteyksissä on spekuloitu. Esitutkinnassa selvitettyjen tietojen perusteella kyse on sen sijaan vakavasta ja julmasta laiminlyönnistä, jonka kohteena oli vastasyntynyt ja puolustuskyvytön vauva, Hietajärvi sanoo.

Kyseessä on edelleen hyvin surullinen ja vakava rikosepäily, jonka esitutkinta on kesken. Esitutkinnassa selvitetään vielä useita eri seikkoja sekä tapahtumista 17.10. että tapahtumiin johtaneista olosuhteista.