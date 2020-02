Eskilstuna haluaa lopettaa sosiaalitukihuijaukset maahanmuuttajille suunnatulla lailla

Eskilstunan sosiaalidemokraatit haluavat maahanmuuttajille suunnatun sosiaalipalveluja koskevan lain. Taustalla on laajamittaiset huijaukset sosiaalituilla.

Kunnan hallinnon mukaan ilmi on tullut monenlaisia väärinkäytöksiä. On huijattu muun muassa avioeroilla, ja jotkut konsultit neuvovat asiakkaitaan, kuinka sosiaalitukien määrä saadaan maksimoitua, kertoo Nyheter Idag.

Tilanteeseen kyllästyneenä sosiaalidemokraatit (S), jotka hallinnoivat kuntaa yhdessä moderaattien (M) ja keskustan (C) kanssa, haluavat erityisen sosiaalipalveluja koskevan lain. Lakia sovellettaisiin vasta kuntaan saapuneisiin maahanmuuttajataustaisiin, ulkomailla syntyneisiin henkilöihin.

– Sosiaalipalvelulait eivät heti koske juuri saapuneita, vasta sen jälkeen kun henkilö on saanut kansalaisuuden. Muita tapauksia varten on olemassa toinen polku, joka tähtää integraatioon, kielen oppimiseen ja koulutukseen, sosiaalidemokraatti ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jimmy Jansson kertoo.

Janssonin mukaan parlamentti laatii lait, mutta kunta nostaa lipun merkiksi vaikeuksista.

– Kuntana me hälytämme. Teemme virheen, kun suljemme sisälle ihmiset, joiden pitäisi hakeutua opiskelun ja työn pariin ja sitten huolehtia itsestään, valtuuston puheenjohtaja korostaa.

SVT:n toimittaja arvelee, että Eskilstunasta on tulossa vähäosaisia syrjivä kylmä yhteiskunta, mutta Jansson on eri mieltä. Hän korostaa, että on vain vähän kuntia, jotka Eskilstunan lailla taloudellisesti panostavat haavoittuviin ihmisiin.

Eskilstunan väestöstä 7,3 prosenttia asuu niin kutsutuilla herkillä alueilla, joita myös no go -alueiksi kutsutaan.