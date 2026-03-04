Espanja käytti 233 000 euroa islam-kirjoihin – kukaan ei tiedä, minne ne päätyivät

Espanjan hallitus rahoitti yli 55 000 islam-aiheisen alakoulukirjan painatuksen, mutta viranomaiset eivät osaa kertoa, mihin kouluihin materiaalit lopulta toimitettiin.

Espanjan valtion rahoista katettiin yli 55 000 alakoululaisille suunnatun ”Löydä Islam” (Discovering Islam) -kirjasarjan painatus, mutta viranomaiset eivät osaa kertoa, mihin kouluihin materiaalit lopulta toimitettiin. Hankkeen taustalla on sosialistihallitusten aikakaudella perustettu säätiö, jonka tehtäväksi on määritelty “uskonnollisen moninaisuuden tunnustaminen ja edistäminen”.

Sosialistihallituksen luoma säätiö maksoi koko projektin

Vuonna 2005 José Luis Rodríguez Zapateron hallitus perusti Pluralism and Coexistence -säätiön, joka liitettiin suoraan pääministerin kansliaan. Espanjalaisen Gazeta-lehden mukaan säätiö rahoitti vuosina 2009–2012 koko islam-kirjasarjan tuotannon ja painatuksen, yhteensä 232 588 eurolla. Painosmäärät vaihtelivat luokka-asteittain: ensimmäiselle vuosiluokalle 5 000 kirjaa ja seuraaville vuosille 10 000 kappaletta kutakin.

Kukaan ei tiedä, minne kirjat toimitettiin

Jakelusta vastasi yksityinen kustantamo Ediciones Akal. Koska säätiö ei itse hoitanut jakelua, sillä ei ole tietoa siitä, mitkä koulut todella vastaanottivat kirjat. Toisin sanoen: veronmaksajien rahoilla tuotettu materiaali on levitetty ilman jäljitettävyyttä.

Islamin näkyvyys kasvaa – myös kouluissa

Säätiön toiminta ajoittuu aikaan, jolloin Espanjan muslimiväestö kasvoi nopeasti. Andalusí-observatorion mukaan maassa elää nykyään yli 2,5 miljoonaa muslimia, ja islamilainen kulttuuri on tullut yhä näkyvämmäksi julkisessa tilassa.

Kouluissa islamin opetusta tuetaan myös muilla ohjelmilla. Espanjan ja Marokon välinen sopimus mahdollistaa arabian kielen ja marokkolaisen kulttuurin opetuksen 12 itsehallintoalueella. Opettajat lähettää Marokon opetusministeriö, ja opetusta voidaan tarjota joko valinnaisena tai osana lukujärjestystä – käytännössä useimmiten koulupäivän ulkopuolella.

Kysymys avoimuudesta ja poliittisista painotuksista

Kokonaisuus herättää kysymyksiä siitä, miten avoimesti ja läpinäkyvästi Espanjan hallinto toimii, kun kyse on uskonnollisesti latautuneista hankkeista. Kun julkisia varoja käytetään kymmenien tuhansien oppikirjojen tuottamiseen ilman tietoa niiden todellisesta kohdentumisesta, vastuunkanto jää hämäräksi.

