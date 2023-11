Espanja: Kolme otettu kiinni Vidal-Quadrasin murhan yrityksestä

Espanjan poliisi on ottanut kiinni kolme epäiltyä oikeistopoliitikko Alejandro Vidal-Quadrasin murhan yrityksestä.

Kaksi epäiltyä otettiin kiinni Granadassa ja kolmas Málagassa. Heistä kaksi ovat Espanjan kansalaisia. GB Newsin mukaan kolmas epäilty on Iso-Britannian kansalaisuuden omaava nainen.

Espanjan poliisi on tutkinut epäiltyjen mahdollisia kytköksiä ulkomaihin. Useat paikalliset uutistoimistot ovatkin raportoineet poliisin vahvistaneen Iranin osuuden Vidal-Quadrasin murhan yrityksessä, kertoo GB News.

Muun muassa Vidal-Quadrasin avoimesti tukema NCRI (Committee of the National Council of Resistance of Iran) on syyttänyt Iranin nykyhallintoa murhan yrityksen suunnittelusta.

Lähde: Devdiscourse, GB News