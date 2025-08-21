Espanja: Marokkolainen maahanmuuttaja pidätettiin historiallisen kirkon sytyttämisestä Granadassa

Sosialistien pormestari María José Sánchez (PSOE) kehotti yhteisöä myös rauhallisuuteen, kutsui välikohtausta ”valitettavaksi” ja varoitti, että sitä voitaisiin käyttää ”erimielisyyksien tai vastakkainasettelujen luomiseen” asukkaiden keskuudessa.

21-vuotias marokkolainen maahanmuuttaja on pidätetty murtauduttuaan Santiago Apóstolin historialliseen kirkkoon ja sytytettyään sen tuleen El Pozuelossa, Albuñolin kunnassa Granadassa sijaitsevassa El Pozuelon kaupungissa.

Tapaus sattui hieman kello 14:00 jälkeen viime sunnuntaina, kun miehen väitetään murtautuneen sisään ulko-ovesta rikkomalla lasimaalauksen. Sen jälkeen hän käytti vasaraa aiheuttaakseen vahinkoa kirkon sisällä ennen kuin sytytti sen tuleen.

Vaikka henkilövahinkoja ei sattunut, osa kirkon sisätiloista vaurioitui pahoin liekeissä, kertoo Yabiladi.com. Espanjan poliisin ja palomiesten nopea toiminta auttoi rajoittamaan tuhojen laajuutta.

Paikalliset viranomaiset ovat sittemmin tuominneet hyökkäyksen. Sosialistien pormestari María José Sánchez (PSOE) kehotti ihmisiä rauhoittumaan, kutsui välikohtausta ”valitettavaksi” ja varoitti, että sitä voitaisiin käyttää ”erimielisyyksien tai vastakkainasettelujen luomiseen” asukkaiden keskuudessa.

”Albuñol on monimuotoinen, kannustava ja vieraanvarainen kunta, jossa rinnakkaiselo ja kunnioitus ovat peruspilareita, joista ei saa tinkiä. Koko ryhmää ei voida kriminalisoida yksittäisen henkilön tekojen vuoksi”, hän vaati.

Videolla paikalliset nähdään osittain tuhoutuneen kirkon sisällä, joka vielä savuaa. Myös useita kristillisiä figuureja on murskattu.

Sekä Granadan arkkihiippakunta että Andalusian islamilaisten yhteisöjen liitto (UCIDAN) ovat myös tuominneet tapahtuman jyrkästi.

Arkkihiippakunta kutsui sitä ”törkeäksi tahalliseksi tuhopoltoksi” ja ”vakavaksi hyökkäykseksi kristillisen jumalanpalveluksen pyhintä osaa vastaan”.

Se totesi, että ”useat ihmiset loukkaantuivat lievästi”, kun he yrittivät estää rakennuksen vahingoittumisen.

Se kehotti myös uskovia ”kiittämään Jumalaa tästä vakavasta tapahtumasta ja rukoilemaan harmoniaa ja rauhaa kaikkien kesken”.

Andalusian islamilaisten yhteisöjen liitto (UCIDAN) totesi, että hyökkäys oli ”täysin vastoin inhimillisiä ja islamilaisia arvoja” eikä se edusta muslimiyhteisöä.

Myös Albuñolin hallitus ”tuomitsi voimakkaasti” nämä ”äärimmäisen vakavat” tapahtumat.

Lähde: Remix News

