Espanjalaiset raivoissaan: Paikalliset ottavat yhteen maahanmuuttajajengien kanssa

Torre Pacheco, Aranda de Duero, Almería, Torrevieja. Neljä nimeä, jotka on viime päivinä lisätty Espanjan julkisen paheksunnan kartalle. Kipinä syttyi Murcian kaupungissa Torre Pachecossa, jossa 68-vuotias mies pahoinpideltiin raa’asti keskellä päivää pohjoisafrikkalaisen maahanmuuttajaryhmän toimesta, väitetysti vain ”hauskanpidon vuoksi”. Hyökkäys laukaisi vuosia kyteneen painekattilan räjähdyksen: laiton asuminen, huumekauppa, uhkailu, machete-veitset ja rikollisuus, jotka ovat juurtuneet lähes rankaisematta moniin espanjalaisiin lähiöihin.

In Torre Pacheco, in South-East Spain, North African thugs for a laugh beat up old people.A man describes his experience.

Moroccan migrants are clashing with Spaniards. Moroccan migrants have beaten up an elderly Spanish man for fun and to be able to film viral content for their social media accounts. pic.twitter.com/09GTHExm0u

Kolmena peräkkäisenä yönä Torre Pachecon asukkaat ovat lähteneet kaduille, kyllästyneinä viranomaisten välinpitämättömyyteen. Paikalliset nuoret ovat järjestäytyneet etsimään hyökkäyksen tekijöitä, kun taas laittomien maahanmuuttajien jengit ovat ryhtyneet vastatoimiin puukkojen, keppien ja machete-veitsien kanssa. Tuloksena on ollut mellakoita, poliisin hyökkäyksiä, palavia roskalaatikoita, vastavuoroisia hyökkäyksiä ja kuusi pidätystä – viisi espanjalaista ja yksi pohjoisafrikkalainen.

Kansalliskaartin ja paikallispoliisin toteuttama turvallisuusoperaatio, jota erikoisjoukot vahvistivat, on palvellut enemmän maahanmuuttajien asuttamien kaupunginosien suojelemista kuin kauhistuneen oman väestön rauhoittamista. Murcian hallituksen edustaja Mariola Guevara on korostanut, että ”rasistista käyttäytymistä” ei suvaita, mutta hän ei ole tuominnut vanhuksen kimppuun tehtyä hyökkäystä, joka käynnisti koko tapahtumasarjan.

Paikalliset asukkaat ovat reagoineet sisäministeriön toimettomuuteen kasvavalla vihalla, kun taas sisäministeri Fernando Grande-Marlaska on vastannut tavalliseen tapaansa siirtämällä syyn muille sen sijaan, että ottaisi vastuun. Maanantaina 14. heinäkuuta hän syytti oikeistolaista VOX-puoluetta ja ”järjestäytyneitä ryhmiä” levottomuuksista ja syytti niitä vihan lietsomisesta.

”Se on VOXin vika ja VOXin kaltaisen retoriikan vika”, hän sanoi tunnetulle vasemmistolaiselle radioasemalle Cadena SER:lle. Samaan aikaan poliisiliitot jatkavat resurssien puutteen tuomitsemista.

Ehkä kaikkein silmiinpistävintä on valtamediassa ja vasemmistolaisissa vaikuttajissa nähtävä yhtenäinen pyrkimys vääristellä tosiasioita ja kääntää tarina päälaelleen: rasistit hyökkäävät maahanmuuttajia vastaan, koska he ovat eri ihonvärisiä. Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta, kuten kansalaiset itse ovat toistuvasti selittäneet.

Todellisuudessa on kyse inhosta, joka johtuu kunnioituksen puutteesta, huonosta käytöksestä ja kotoutumattomuuden puutteesta, jota suuri osa muslimiväestöstä, erityisesti marokkolaiset, osoittavat. Jotkut lähteet viittaavat siihen, että Marokko saattaisi jopa olla osasyyllinen jännitteisiin strategiana luoda kaaosta Espanjaan. Se ei olisi ensimmäinen kerta.

Hollantilainen konservatiiviaktivisti Eva Vlaardingerbroek jakoi X-viestipalvelussa kannustavan julkaisun Espanjan mielenosoituksista, jossa hän kirjoitti: ”Paluumuutto on ratkaisu. Suojele kansaasi ja lähetä hyökkääjät takaisin.”

The Spanish are demanding Remigration after Moroccan migrants have targeted and assaulted White (elderly) people in a civil war like manner for 3 nights in a row in Torre-Pacheco.

Remigration is the answer. Protect your people and send the invaders back. pic.twitter.com/mFPdRjcO76

