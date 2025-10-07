Espanjan poliisi paljasti siirtolaisten valeavioliitto- ja oleskelulupatehtaan – sama ilmiö levinnyt myös muualle Eurooppaan

Espanjan poliisi paljasti rikosverkoston, jossa laittomasti maassa olevat siirtolaiset järjestivät tekaistuja parisuhteita espanjalaisten kanssa saadakseen EU-oleskeluluvan. Sama ilmiö leviää nyt Ranskaan ja Saksaan: TikTokista väärennettyjä kielitodistuksia, oleskelulupahakemuksissa kaikilla sama asuinpaikan osoite, joka vei kahvilaan.

Espanjan kansallispoliisi on pidättänyt 12 henkilöä Vicin kaupungissa Kataloniassa epäiltynä laajasta huijauksesta, jossa järjestettiin tekaistuja parisuhteita espanjalaisten ja laittomasti maassa olevien siirtolaisten välillä. Tavoitteena oli hankkia oleskelulupia EU-kansalaisten perheenjäsenille tarkoitetun sääntelyn avulla.

Tutkinta käynnistyi marraskuussa 2024, kun viranomaiset havaitsivat poikkeuksellisen määrän hakemuksia, joissa ulkomaalaiset väittivät olevansa vakavassa parisuhteessa espanjalaisen kanssa. Kaikissa hakemuksissa oli sama osoite – joka paljastui myöhemmin olevan kahvila, ei asunto.

Poliisi sai selville, ettei yksikään pariskunta ollut rekisteröitynyt viralliseen parisuhderekisteriin, vaan he olivat toimittaneet väärennettyjä asiakirjoja maahanmuuttoviranomaisille. Pidätettyjen joukossa on myös epäilty pääjärjestäjä, joka organisoi avioliitot, tuotti väärennetyt dokumentit ja neuvoi asiakkaita hakemusten laatimisessa.

Ainakin viisi ulkomaalaista ehti saada laillisen oleskeluluvan ennen kuin huijaus paljastui – mikä pysäytti heidän karkotuksensa ja avasi pääsyn EU:n sosiaalietuuksiin. Poliisi takavarikoi väärennettyjä rekisteröintilomakkeita, parisuhdetodistuksia ja palkkalaskelmia.

Tapauksella on yhteyksiä aiempiin tutkintoihin: helmikuussa Pohjois-Espanjassa paljastettiin verkosto, joka järjesti avioliittoja espanjalaisten naisten ja ulkomaalaisten miesten välillä. Siirtolaiset maksoivat jopa 10 000 euroa päästäkseen naimisiin, ja naiset saivat 3 000–4 000 euroa osallistumisesta.

Vuonna 2020 paljastettiin toinen rikollisverkosto, joka järjesti yli 50 tekaistua avioliittoa intialaisten ja pakistanilaisten siirtolaisten hyväksi – hintaan 20 000 euroa per tapaus. Verkosto toimi Barcelonassa, Valenciassa ja Sitgesissä.

Ilmiö ei rajoitu Espanjaan. Ranskassa viranomainen ulkomaalaisten vastaanottopalvelussa jäi kiinni lahjusten vastaanottamisesta ja asiakirjojen väärentämisestä – 25 000 euroa per tapaus. Saksassa puolestaan paljastui TikTokissa kukoistava musta pörssi, jossa myytiin väärennettyjä kieli- ja integraatiotodistuksia, joita vaaditaan pysyvään oleskeluun tai kansalaisuuteen.

