Espanjan poliisi varoittaa: Maahanmuuttoarmahdus paisuu yli miljoonaan – hallitus pimittää todelliset luvut

Espanjan poliisin sisäinen raportti paljastaa, että hallituksen maahanmuuttoarmahdus voi koskea jopa 1,35 miljoonaa ihmistä — lähes kolminkertainen määrä virallisiin arvioihin verrattuna.

Espanjan sisäisen turvallisuuden viranomaiset varoittavat, että pääministeri Pedro Sánchezin hallituksen ajama laaja maahanmuuttajien oleskelulupien myöntämisohjelma voi paisua lähes kolminkertaiseksi verrattuna virallisiin arvioihin. Poliisin oman analyysin mukaan jopa 1–1,35 miljoonaa laittomasti maassa oleskelevaa ulkomaalaista voi saada laillisen aseman — ei 500 000, kuten hallitus väittää.

Arvion laati Espanjan kansallinen maahanmuutto- ja rajakeskus (CNIF), ja se on vuotanut El Confidencial -lehden kautta julkisuuteen.

Hallitus lupasi 500 000 – poliisin mukaan todellinen määrä voi räjähtää käsiin

CNIF:n raportin mukaan:

750 000–1 000 000 jo maassa olevaa paperitonta tulee todennäköisesti hakemaan oleskelulupaa

jo maassa olevaa paperitonta tulee todennäköisesti hakemaan oleskelulupaa lisäksi 250 000–350 000 turvapaikanhakijaa voi pyrkiä hyötymään ohjelmasta

turvapaikanhakijaa voi pyrkiä hyötymään ohjelmasta kokonaismäärä nousee näin 1–1,35 miljoonaan henkilöön

Tämä on lähes kolminkertainen määrä verrattuna siihen, mitä Sánchez ja Podemosin johtohahmo Irene Montero julkisesti ilmoittivat.

Hallituksen armahdus hyväksyttiin tammikuun lopussa ministerineuvoston päätöksellä kuninkaallisen asetuksen kautta — ilman täysimittaista parlamenttikäsittelyä, koska aiemmat yritykset olivat kaatuneet kongressissa.

Kriteerit löysät – karkotukset keskeytetään heti hakemuksen jättämisestä

Uuden ohjelman mukaan oleskeluluvan voi saada, jos hakija on ollut Espanjassa ennen 31.12.2025, tai jos jos maassaoloa on kertynyt vähintään viisi kuukautta, eikä hakijalla ole vakavaa rikostaustaa.

Heti hakemuksen jättämisen jälkeen karkotusprosessi keskeytetään, ja hyväksytyt saavat vuoden mittaisen oleskeluluvan, jota voi jatkaa.

Poliisi varoittaa: Espanja nähdään nyt “helppona kohteena” – vetovoimatekijä kasvaa

CNIF:n analyysi nostaa esiin vakavan huolen: hallituksen päätös on jo luonut kansainvälisesti kuvan Espanjasta maana, joka suhtautuu poikkeuksellisen sallivasti laittomaan maahanmuuttoon.

Raportin mukaan tämä lisää vetovoimaa erityisesti Latinalaisessa Amerikassa, ja näkyy jo Ceutan ja Melillan rajanylityksissä sekä on lisännyt tulijoiden määrää Kanariansaarilla.

Maahanmuuttoasiantuntija Rubén Pulido on raportoinut samoista ilmiöistä.

Vox: “Sánchez vihaa espanjalaisia – hän haluaa korvata heidät”

Oppositiopuolue Voxin johtaja Santiago Abascal ei säästellyt sanojaan:

“Tyranni Sánchez vihaa Espanjan kansaa. Hän haluaa korvata heidät. Siksi hän luo vetovoimatekijän asetuksella ja kiihdyttää invaasiota. Tämä on pysäytettävä. Tarvitsemme palautuksia, karkotuksia ja maahanmuuton lopettamista.”

Poliisi: rikollisverkostot hyötyvät, viranomaiset ylikuormittuvat

Poliisin mukaan:

ohjelma on saanut valtavan mediahuomion lähtömaissa

sosiaalinen media levittää ohjeita siitä, miten Espanjasta saa oleskeluluvan

hakemusruuhkat voivat halvaannuttaa maahanmuuttovirastot

rikollisverkostot voivat hyödyntää tilannetta ihmiskaupassa

Lisäksi poliisi raportoi:

60 % nousu ilmoituksissa “kadonneista passeista”

ilmoituksissa “kadonneista passeista” pitkät jonot ulkomaiden konsulaattien edessä rikosrekisteriotteita varten

Montero haluaa maahanmuuttajille kansalaisuuden ja äänioikeuden – “Korvataan fasistit maahanmuuttajilla”

Podemosin Irene Montero aiheutti kohun todetessaan, että armahduksen jälkeen maahanmuuttajille tulisi antaa kansalaisuus ja äänioikeus.

Hän sanoi julkisessa tilaisuudessa toivovansa, että Espanjassa korvataan fasistit ja rasistit maahanmuuttajilla”.

Kommentit herättivät laajaa kritiikkiä, myös kansainvälisesti. Elon Musk syytti Monteroaa jopa “kansanmurhan edistämisestä”.

Rajapaine kasvaa – Ceutan raja-aita murenemassa, Kanariansaaret ylikuormittuvat

Samaan aikaan Espanjan ulkorajoilla tilanne kiristyy. Ceutan rajaa suojaava aita on myrskyjen ja rapautumisen vuoksi vaarallisen heikossa kunnossa. Poliisin mukaan raja-aidan ylityksiä tapahtuu “sekunneissa”. Kanariansaarille saapuvien määrä kasvaa jatkuvasti.

Madrid on pyytänyt EU:lta apua ja vaatii, että Kanariansaarille saapuvia siirretään muihin jäsenmaihin.

🇪🇸🇮🇳 Hundreds of illegal immigrants line up to be regularized at the Indian Consulate in Barcelona. The line goes right around the block. pic.twitter.com/hD1UCqs51c — Remix News & Views (@RMXnews) February 13, 2026

