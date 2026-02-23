Eurooppa Maahanmuutto Politiikka

Espanjan poliisi varoittaa: Maahanmuuttoarmahdus paisuu yli miljoonaan – hallitus pimittää todelliset luvut

23.2.2026 09:04
Kommentti
Nina Metsälä
292 Katselukertoja
Kuva: kuvakaappaus/Youtube.

Espanjan poliisin sisäinen raportti paljastaa, että hallituksen maahanmuuttoarmahdus voi koskea jopa 1,35 miljoonaa ihmistä — lähes kolminkertainen määrä virallisiin arvioihin verrattuna.

Espanjan sisäisen turvallisuuden viranomaiset varoittavat, että pääministeri Pedro Sánchezin hallituksen ajama laaja maahanmuuttajien oleskelulupien myöntämisohjelma voi paisua lähes kolminkertaiseksi verrattuna virallisiin arvioihin. Poliisin oman analyysin mukaan jopa 1–1,35 miljoonaa laittomasti maassa oleskelevaa ulkomaalaista voi saada laillisen aseman — ei 500 000, kuten hallitus väittää.

Arvion laati Espanjan kansallinen maahanmuutto- ja rajakeskus (CNIF), ja se on vuotanut El Confidencial -lehden kautta julkisuuteen.

Hallitus lupasi 500 000 – poliisin mukaan todellinen määrä voi räjähtää käsiin

CNIF:n raportin mukaan:

  • 750 000–1 000 000 jo maassa olevaa paperitonta tulee todennäköisesti hakemaan oleskelulupaa
  • lisäksi 250 000–350 000 turvapaikanhakijaa voi pyrkiä hyötymään ohjelmasta
  • kokonaismäärä nousee näin 1–1,35 miljoonaan henkilöön

Tämä on lähes kolminkertainen määrä verrattuna siihen, mitä Sánchez ja Podemosin johtohahmo Irene Montero julkisesti ilmoittivat.

Hallituksen armahdus hyväksyttiin tammikuun lopussa ministerineuvoston päätöksellä kuninkaallisen asetuksen kautta — ilman täysimittaista parlamenttikäsittelyä, koska aiemmat yritykset olivat kaatuneet kongressissa.

Kriteerit löysät – karkotukset keskeytetään heti hakemuksen jättämisestä

Uuden ohjelman mukaan oleskeluluvan voi saada, jos hakija on ollut Espanjassa ennen 31.12.2025, tai jos jos maassaoloa on kertynyt vähintään viisi kuukautta, eikä hakijalla ole vakavaa rikostaustaa.

Heti hakemuksen jättämisen jälkeen karkotusprosessi keskeytetään, ja hyväksytyt saavat vuoden mittaisen oleskeluluvan, jota voi jatkaa.

Poliisi varoittaa: Espanja nähdään nyt “helppona kohteena” – vetovoimatekijä kasvaa

CNIF:n analyysi nostaa esiin vakavan huolen: hallituksen päätös on jo luonut kansainvälisesti kuvan Espanjasta maana, joka suhtautuu poikkeuksellisen sallivasti laittomaan maahanmuuttoon.

Raportin mukaan tämä lisää vetovoimaa erityisesti Latinalaisessa Amerikassa, ja näkyy jo Ceutan ja Melillan rajanylityksissä sekä on lisännyt tulijoiden määrää Kanariansaarilla.

Maahanmuuttoasiantuntija Rubén Pulido on raportoinut samoista ilmiöistä.

Vox: “Sánchez vihaa espanjalaisia – hän haluaa korvata heidät”

Oppositiopuolue Voxin johtaja Santiago Abascal ei säästellyt sanojaan:

“Tyranni Sánchez vihaa Espanjan kansaa. Hän haluaa korvata heidät. Siksi hän luo vetovoimatekijän asetuksella ja kiihdyttää invaasiota. Tämä on pysäytettävä. Tarvitsemme palautuksia, karkotuksia ja maahanmuuton lopettamista.”

Poliisi: rikollisverkostot hyötyvät, viranomaiset ylikuormittuvat

Poliisin mukaan:

  • ohjelma on saanut valtavan mediahuomion lähtömaissa
  • sosiaalinen media levittää ohjeita siitä, miten Espanjasta saa oleskeluluvan
  • hakemusruuhkat voivat halvaannuttaa maahanmuuttovirastot
  • rikollisverkostot voivat hyödyntää tilannetta ihmiskaupassa

Lisäksi poliisi raportoi:

  • 60 % nousu ilmoituksissa “kadonneista passeista”
  • pitkät jonot ulkomaiden konsulaattien edessä rikosrekisteriotteita varten
Montero haluaa maahanmuuttajille kansalaisuuden ja äänioikeuden – “Korvataan fasistit maahanmuuttajilla”

Podemosin Irene Montero aiheutti kohun todetessaan, että armahduksen jälkeen maahanmuuttajille tulisi antaa kansalaisuus ja äänioikeus.

Hän sanoi julkisessa tilaisuudessa toivovansa, että Espanjassa korvataan fasistit ja rasistit maahanmuuttajilla”.

Kommentit herättivät laajaa kritiikkiä, myös kansainvälisesti. Elon Musk syytti Monteroaa jopa “kansanmurhan edistämisestä”.

Rajapaine kasvaa – Ceutan raja-aita murenemassa, Kanariansaaret ylikuormittuvat

Samaan aikaan Espanjan ulkorajoilla tilanne kiristyy. Ceutan rajaa suojaava aita on myrskyjen ja rapautumisen vuoksi vaarallisen heikossa kunnossa. Poliisin mukaan raja-aidan ylityksiä tapahtuu “sekunneissa”. Kanariansaarille saapuvien määrä kasvaa jatkuvasti.

Madrid on pyytänyt EU:lta apua ja vaatii, että Kanariansaarille saapuvia siirretään muihin jäsenmaihin.

Lue lisää aiheesta:
Raja-aita murenee, siirtolaispaine kasvaa – Espanjan rajalla odotetaan rynnäkköä
Espanja: Sánchez ajaa läpi oleskeluluvat 500 000 laittomalle – ilman parlamentin hyväksyntää
Europarlamentaarikko: ”Haluamme korvata rasistit maahanmuuttajilla”
Madridin sairaalat hoitavat ennätysmäärän paperittomia siirtolaisia – espanjalaiset jonottavat yhä pidempään
Maahanmuuttajien salakuljettaja paljastaa: ”Ansaitsen 6 500 euroa matkalta ja Espanja maksaa lentoni kotiin”
Espanjan hallitus hyväksyi maahanmuuttolain vapauttamisen – 900 000 laitonta maahanmuuttajaa saa oleskeluluvan seuraavien kolmen vuoden aikana
Tilaa
Ilmoita
1 Kommentti
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Ilkka

Hallitus jonka pitäisi hoitaa kansalaisten asioita toimii omia kansalaisiaan vastaan. Sama meno jokapuolella eurooppaa. Sisällissotaa kohti mennään, ja kovaa.

4
Tagit