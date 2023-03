Espoolais- ja vantaalaismiehille tuomioita törkeistä huumausainerikoksista

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut tuomioita törkeistä huumausainerikoksista ja huumausainerikoksesta. Epäiltynä olleista kuudesta vastaajasta kahden kohdalla syytteet on hylätty.

Törkeästä huumausainerikoksesta tuomittiin Kisaya Emil Kujabi 3 vuodeksi 6 kuukaudeksi vankeuteen, Naser Hassan Garban 3 vuodeksi 8 kuukaudeksi vankeuteen, Kabir Farhan Hamad, 3 vuodeksi 10 kuukaudeksi vankeuteen ja Rami Juan Colom huumausainerikoksesta 80 päiväsakkoon, yhteensä 480 euroa.

Rikosten kohteena on ollut suuria määriä erittäin vaarallisia huumausaineita, kuten kokaiinia, amfetamiinia ja marihuanaa. Etsinnöissä huumausaineita on löytynyt tuomittujen autoista, kotoa ja studiotiloista.

Rami Juan Colom on kiistänyt tienneensä huumausaineita säilytetyn hallinnassaan olevassa studiotilassa, joka hänen mukaansa oli artistien kokoontumispaikka ja jossa hän teki musiikkia. Tutkinnan perusteella studiotila näyttäisi kuitenkin toimineen varsin keskeisenä jakelupaikkana.

Törkeästä huumausainerikoksesta vankeuteen tuomittu Naser Hassan Garban on kertonut harrastavansa vapaaottelua ja hänellä on ollut tekoaikaan kickboxing-kisat. Lisäksi hänellä on ollut samaan aikaan kolme eri työtä lähihoitajana, järjestyksenvalvojana ja uimavalvojana.

Oikeudenkäynnistä koitui valtion varoista maksettavaksi vastaajien avustajille yhteensä noin 21 272 euroa.

Tuomio ei ole lainvoimainen.